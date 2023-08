Pedraz confirma el archivo de la investigación sobre las inversiones de Oleguer Pujol

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha confirmado su decisión de archivar la pieza separada del caso Pujol en la que investigaba las actividades de Oleguer Pujol, el hijo menor del expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola, según especifica un auto de 16 de agosto, al que ha tenido acceso esta redacción.

"Procede mantener la resolución recurrida", asegura el magistrado, que reitera en su resolución que "no resulta justificada la perpetración de delito alguno, pues no hay diligencia alguna practicada que así lo avale".

De esta forma, Pedraz desestima los recursos de reforma que interpusieron tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado, a los que se adhirió Podemos, en los que se sostenía que el auto con el que se había archivado la causa contra Oleguer Pujol por delitos fiscales y de blanqueo de capitales por las operaciones inmobiliarias realizadas a través de la empresa Drago Capital carecía "absolutamente de motivación".

Informe de Hacienda

El Ministerio Fiscal y la Abogacía también argumentaban que la decisión de sobreseer el procedimiento se había adoptado sin haber esperado a recibir un informe que supuestamente se había encargado a la Agencia Tributaria sobre los eventuales delitos fiscales del benjamín del expresidente catalán.

"Si se analiza el devenir de la presente pieza lo cierto es que no se ha practicado ninguna diligencia en aras a confirmar al menos indiciariamente los hechos, ni hay pendiente otra alguna (el informe de la Agencia Tributaria que se refiere no se llegó a solicitar)", dice de forma literal el magistrado, que recuerda que hace ya más de dos años que no se prorrogó la investigación.

El juez, no obstante, advierte de que si fuera necesario la ley permite reabrir una causa tras recibir un informe de Hacienda o si se recibiera una comisión rogatoria con nuevos datos, ya que de la documentación obtenida del exterior "no se sigue elemento incriminatorio alguno. No pudiendo estar a expensas" de que lleguen más datos del extranjero.

Por eso, para el instructor, tres años después de haber abierto la pieza separada contra Oleguer Pujol, la causa se encuentra "en la misma situación que cuando se formó", por lo que concluye que "no hay base probatoria para acordar otra resolución que no sea la de sobreseimiento".

Otros imputados

Además, en relación al benjamín de los Pujol Ferrusola, Pedraz completa que tampoco se puede sustentar la acusación formulada contra él por la Fiscalía, ya que los delitos que le atribuyen deberían investigarse en conjunto con los otros imputados en la pieza separada, que ya han sido exonerados.

Finalmente, Pedraz da la razón al abogado del hijo de Jordi Pujol Soley que en su recurso aludió a la "inequívoca prescripción tributaria" de los fondos de Andorra; y a que la regularización fiscal realizada por Oleguer Pujol Ferrusola el 23 de noviembre de 2012 impedía que se le pudiera imputar un delito fiscal.

Asimismo, el instructor recuerda que los fondos de las cuentas andorranas utilizados por Oleguer Pujol en la inversión en Drago Capital (174.195 euros), ya es objeto de acusación en la pieza principal del caso Pujol, en la que el benjamín de la familia afronta una petición de la Fiscalía de ocho años de cárcel por la fortuna oculta en Andorra.