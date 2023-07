Emiliano García-Page, el inquieto en palacio.

El palacio de Fuensalida, en Toledo, alberga un gran pation central de estilo mudéjar con pilares poligonales de ladrillo e irregulares zapatas. Fue construido a mediados del siglo XV por Pedro López de Ayala y Castañeda, conde de Fuensalida. Durante un tiempo fue corte de la emperatriz Isabel de Portugal. Allí murió en el parto de su sexto hijo, Juan, el 30 de abril de 1539. El palacio de Fuensalida es la sede de la presidencia de Castilla-La Mancha y allí estará a estas horas refugiado Emiliano García Page, huyendo en el fresco patio de los calores toledanos o refugiado en el despacho con el aire acondicionado espantando la canícula de la política madrileña, los cantos de sirena y las ambiciones. Se esperaba, como adalid de la oposición interna a Sánchez que es, que todos ahora volvieran la cara hacia él. No lo mira nadie. La profesión con menos tasa de inserción laboral en España es la de enterrador de Pedro Sánchez.

Lo han intentado los de su partido, mucho, mucho tiempo y desde hace mucho. Los de Podemos, los del PP y los de Vox. También lo han intentado las encuestas y algunos medios. Emiliano García Page, cara de yo no he roto un vaso, 55 años, licenciado en Derecho, exalcalde de Toledo y toda la vida en política, lleva en la presidencia castellano manchega desde 2015. Parece que llevara toda la vida. Y eso que la presidencia de María Dolores de Cospedal se nos hizo larguísima. Es afable y eficaz, Page, no Cospedal; populachón, parlanchín y representa al ala antinacionalista del PSOE, jacobinos, dicen los finos. Le gusta recorrer pueblos de su comunidad los fines de semana, y a quién no. Esto lo aprendió de Bono, y aunque sus tesis no van a ser precisamente impulsadas ahora en su partido, sí es verdad que atesora un envidiado poder territorial luego de la pérdida de Extremadura y Valencia y la consolidación de los Ayuso y Moreno.

García-Page, en el pleno de las Cortes de C-LM. / ISMAEL HERRERO / EFE

Page habrá reunido en una amplia sala medieval del Fuensalida a su corte de asesores. Explicadme, ¿qué ha pasado? Entretanto lo resuelven, y para mitigar la melancolía que puede suponerle no mudarse a Ferraz, bien puede entretenerse en leer a Gracián (y en gobernar) e imaginar o entrever los fantasmas que habitaron y habitan el Palacio. Condes, duques, reinas, guerreros, caballeros guerreantes, damas de alta alcurnia, infantes zangolotinos, obispos rijosos, ministrillos con tonsura, trabucaires e incluso sirvientes dados a la coyunda clandestina por entre los aposentos y cocinas del sótano. Que digo yo que habrá sótanos, si no, dónde iban a meter los calabozos. Y ahora las bicis y la ropa de invierno y las banderas para recibir al presidente de La Rioja o al alcalde de Bermeo. Page gobierna bien y es querido. Incluso votado. Pero le pasa como a Ayuso, con perdón por el ejemplo: parece que su comunidad le aburre y necesita mover fichas en el tablero nacional.

Ahí es nada aburrirse en un territorio que tiene 919 municipios. A municipio por día tardas casi tres años en visitarlos todos. Ahí es nada querer mudarse de Toledo a la incertidumbre. No hay empresa de mudanzas que te lo solucione. Sánchez ha ganado perdiendo, gobernará por pactos y Emiliano García Page, se alegrará como buen socialista, moderado, si bien su condición de verso suelto puede pasar a ser la de poema autónomo regional. O sea, una rama del folclore más que una tendencia política. Los resultados del 23-J han arrojado en la Pageregión un triunfo del PP por diez escaños frente a los ocho del PSOE. El barón podrá decir entonces que él gana, gobierna, pero el sanchismo patina. Así son los resultados electorales: hay tantos argumentos como españoles. En su cuenta de Twitter, ayer a mediodía no había ninguna valoración de los resultados. Él a lo suyo:

“Vamos a destinar 30 millones de euros a la red de centros de atención a mujeres, donde ya han sido atendidas más de 22.000”, proclamaba. No está mal. Si te aburres, gobierna, podría ser el lema. Page espera, entre los muros de Fuensalida, que tantas y tantas conspiraciones habrán visto a lo largo de los siglos, tantos conciliábulos, cónclaves y conspiraciones. Pero, de momento, nunca Toledo estuvo tan lejos de Madrid. Por lo menos en la autopista del socialismo, que ya dijo Feijóo que está más cerca del PSOE de Page que de Vox, lo cual es una autovía de la seducción un tanto llena de trampas y baches. Veremos. La paradoja Page es clara: siendo discreto es refractario a la discreción cuando hay discrepancias internas.