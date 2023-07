Vídeo: Imbroda, nuevo presidente de la Asamblea de Melilla, niega el saludo al saliente, de Castro

Juan José Imbroda ya es presidente de la Asamblea de Melilla. El líder popular ganó las elecciones por amplia mayoría. Cuando este viernes, el presidente saliente, Eduardo de Castro, ha ido a felicitarle, Imbroda le ha negado el saludo en dos ocasiones y le ha hecho gestos de que se fuera, algo que De Castro ha terminado haciendo. De Castro se presentó por Ciudadanos pero salió del partido y fue investido presidente de un Gobierno de coalición con el PSOE y Coalición por Melilla.

Eduardo de Castro había anunciado previamente que no iba a entregar este viernes ni el basón de mando ni el blasón a su sustituto en el cargo. "Sencillamente no forma parte del protocolo", asegura a este diario. "Se nombra Presidente-Alcalde y no lo es hasta que se publique en el BOE, previsiblemente este viernes o el lunes. Entonces yo ya no seré presidente en funciones. Además, sé que no quiere que le entregue el bastón de mando. Así que el bastón no ha estado en el acto de hoy".

En la investidura de 2019 ocurrió algo parecido. Juan José Imbroda se negó a saludar a Eduardo de Castro en su toma de posesión, e incluso le empujó ligeramente y ambos se encararon, como se puede ver en el siguiente vídeo (minuto 26)

Imbroda consiguió mayoría absoluta en unas elecciones a la ciudad autónoma marcadas por el presunto fraude generalizado en la compra de votos por correo. El acto de constitución de la Asamblea se ha llevado a cabo este jueves desde las doce del mediodía.

Recursos de Coalición por Melilla

Imbroda, melillense de nacimiento y que cumplió el pasado 24 de junio 79 años de edad, ya ostentó este cargo entre 2000 y 2019. La elección del presidente del PP melillense, que ha sido el único que ha presentado candidatura en el pleno de este viernes, ha sido con votación nominal y se ha producido durante el Pleno de la constitución de la Asamblea celebrado este viernes, informa Europa Press. Son 20 días después de lo inicialmente previsto (17 de junio), tras los fallidos recursos presentados por CPM ante la Junta Electoral y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en los que solicitaba la repetición de las elecciones por presuntas irregularidades en el voto por correo y otras cuestiones menores como los colores de los sobres de votos o horas de cierre de algunas mesas electorales.

La sesión ha servido también para que los 25 diputados que conforman la Asamblea de Melilla juren o prometan sus cargos: 14 del PP, 5 de CPM, 3 del PSOE, 2 de Vox y uno de 'Somos Melilla'. Igualmente, estos han elegido al vicepresidente primero y segundo de la Asamblea en votación secreta, que han correspondido a la abogada María José Aguilar Silvety (PP) y al hasta ahora consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte Rachid Bussián Mohamed (CPM) al obtener 14 y 5 votos respectivamente, frente a los tres votos logrados por Elena Fernández Treviño (PSOE) y uno de Amin Azmani (Somos Melilla), mientras los dos parlamentarios de Vox votaron en blanco.

La Asamblea de Melilla, que iba estar inicialmente formada por 14 hombres y 11 mujeres tras los resultados del 28 de mayo, finalmente estará formada por 15 hombres y 10 mujeres tras la renuncia de las diputadas electas del PP Sofía Acedo Reyes e Isabel Moreno Mohamed para presentarse a las elecciones del 23 de julio como candidatas al Congreso y Senado respectivamente, siendo sustituidas por un hombre, Jesús Romero y otra mujer, María José Aguilar.

Asimismo, entre los 25 diputados que conformarán los plenos, contarán con 13 nuevas caras, es decir más de la mitad, aunque tres de ellos ya fueron parlamentarios en anteriores legislaturas.