Ayuso da un paso al lado y asegura que su compromiso "seguirá en Madrid"

La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que dará toda la información sobre el contrato de su hermano para limpiar su imagen y pide a Casado que depure responsabilidades

Isabel Díaz Ayuso. / Ricardo Rubio/Europa Press

Isabel Díaz Ayuso ha querido mandar dos mensajes en la mañana de este lunes. El primero, que ante la posibilidad de que se abra un proceso para elegir a un nuevo líder, ella no concurrirá. Y, el segundo, que su principal misión en estos momentos es limpiar su imagen y aclarar las dudas sobre el contrato a dedo que su hermano firmó con la Comunidad de Madrid.

"Mi compromiso está y seguirá en Madrid. Los madrileños, de izquierda a derecha, incluso gente que nunca había votado antes, me dieron su confianza hace menos de un año, el 4 de mayo. Por todos ellos la vida en la Comunidad de Madrid va a seguir con normalidad", ha dicho en la inauguración de una biblioteca en Boadilla del Monte.

Con esas palabras, según han insistido después fuentes de su equipo, la dirigente madrileña da un paso al lado y certifica que no se plantea concurrir a unas posibles primarias. "Salvo hecatombe, su sitio es Madrid", subraya un colaborador de la presidenta. "No puede ser que, hace dos años hubiera quien pensara que no es válida para presidir la Comunidad, y ahora ya tenga que intentar ganar la Moncloa", continúa.

Alberto Núñez Feijóo, casi a la misma vez que ella hablaba, ha instado a Pablo Casado a tomar decisiones ya para evitar el "colapso" del PP. El presidente de la Xunta ya le presionó el viernes pasado con la posibilidad de tener que exigir un congreso extraordinario para escoger a un nuevo jefe de filas.

Información a la fiscalía

"Yo nunca he pretendido sustituir a Casado. Quiero que quede probado", ha insistido. "La Comunidad es ya lo suficientemente importante", ha añadido. Ha subrayado que no hay una "guerra de intereses Ayuso-Casado" y, sobre la posibilidad de convocar un congreso extraordinario, cree que es una decisión que hay que tomar en los próximas días porque la situación en el partido es "insostenible" y "hace falta un giro absoluto por el bien de España". "Se abre un escenario incierto que se va a tener que dirimir estos días y espero que se haga pronto (...) Nos estamos desangrando", ha continuado.

En el acto en la inauguración de la biblioteca, la jefa del Ejecutivo madrileño ha anunciado también que va a defenderse ante la fiscalía sobre la sospecha del contrato de su hermano. "No pasa nada. Vamos a por ello. Por eso les anuncio que hoy mismo, sin esperar a que se nos solicite, vamos a enviar toda la documentación que tenemos en relación con el contrato sobre el que se han arrojado insidias. Un contrato ya fiscalizado por la Cámara de Cuentas, por la Intervención de la Comunidad y que es perfectamente legal", ha explicado.

Ayuso cree que la dirección nacional ha ensuciado su imagen y Casado debe depurar responsabilidades.

El líder del PP está reunido en estos momentos con el comité de dirección de su partido, su núcleo duro de fieles, en la sede de Génova, para analizar el daño a su liderazgo y tomar decisiones sobre el futuro a corto plazo.

Noticias relacionadas