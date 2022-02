Última hora de la guerra interna del PP, en directo | Álvarez de Toledo: "Son métodos sucios, propios de un vertedero"

Almeida niega el espionaje al hermano de Ayuso con dinero público

"Se me da traslado de una información que me indica que se puede haber producido una reunión entre un detective y un empleado de la EMVS. Que esta persona viene con el conocimiento de la presidenta de la CAM. Me comprometo a hacer las averiguaciones sobre si se ha producido y si se ha producido, tomar las medidas necesarias para actuar contra el responsable"