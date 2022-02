El PP batalla para repetir la votación del decreto de la reforma laboral y acusa a Batet de impedir la entrada del diputado

Vox ha anunciado que recurrirá ante la Mesa el voto del diputado popular y ha hablado de "pucherazo"

Cuca Gamarra, junto a Teodoro García Egea, protesta en el hemiciclo después de ver el resultado de la votación. / José Luis Roca

El Partido Popular va a dar la última batalla en la reforma laboral. El texto estrella del Gobierno, y en especial de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha salido adelante gracias a un voto "erróneo" de un diputado popular, Alberto Casero, tras la rebelión en el último momento de los dos diputados de UPN que decidieron saltarse la disciplina de voto. Cómo ocurrió el error es un misterio todavía pero el partido de Pablo Casado habla de "tongo", "cacicada" y "manipulación" y ya ha anunciado que recurrirá a la Mesa de la Cámara Baja y al Tribunal Constitucional.

La versión oficial del PP es que Casero votó telemáticamente "no", pero su voto se contabilizó como un sí y, al percatarse de ello tras ver el comprobante, acudió al Congreso para alertar de lo ocurrido pero no le permitieron la entrada.

En concreto, alegan que fue el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien comunicó al secretario general del Grupo Popular, Guillermo Mariscal, que Casero no podría acceder al Pleno.

Según el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Ignacio Echániz, los populares intentaron "que la Mesa llamase al diputado telefónicamente para comprobar el sentido de su voto, tal y como recoge el reglamento". "Y Batet se ha negado", afirmó.

Gamarra compareció inmediatamente después del cierre de la sesión para explicar que "la Mesa del Congreso era consciente de que había una anomalía en el voto emitido por un miembro de la Cámara" y que, pese a eso, decidió "seguir adelante con la votación". Por todo ello, a su juicio, la convalidación del real decreto "no es posible" porque "solo es posible teniendo en cuenta un voto que se ha emitido con un sentido diferente al que se ha contabilizado por parte de la presidencia de la Cámara".

"Es un fraude democrático contravenir el sentido de voto de un Diputado para imponer la aprobación de un Decreto. No se puede tolerar este atropello a las instituciones", expresó el líder del partido, Pablo Casado.

Meritxell Batet se ha saltado el reglamento del Congreso, impidiendo al diputado de @populares explicar el sentido de su voto tras una anomalía en el sistema.



Escándalo nacional. pic.twitter.com/qZeTYD3lnY — José Ignacio Echániz (@JIEchaniz) 3 de febrero de 2022

"Ha votado bien"

Varios cargos del PP denunciaron a través de las redes sociales lo ocurrido en el Pleno del Congreso. El portavoz de Presupuestos del Grupo Popular en el Congreso, Víctor Píriz, abundó en que Casero "ha votado bien". "El sistema le ha mandado un justificante con el voto cambiado. Ha avisado de inmediato a la Cámara. Se ha avisado a la Mesa, e incluso enfermo se ha presentado en la cámara para votar presencial y no le han dejado", explicó.

Según Píriz, "si tenían que sacar la reforma por lo civil o por lo criminal, hoy se han cubierto de gloria". Y ha resaltado que "es una cacicada sin precedentes en España". "El reglamento no se ha cumplido y nos asiste la razón y esto no acabará hoy. Es una vergüenza", aseveró.

Por su parte, la secretaria de Agricultura y Despoblación del PP, Milagros Marcos, ha señalado que lo ocurrido es "una vergüenza nacional". "El PSOE manipula votación", ha sentenciado en un mensaje en su red social.

Vox recurrirá

También desde Vox hablan de que lo ocurrido es una "cacicada" y defienden que "han robado la votación". La portavoz adjunta, Macarena Olona, ha anunciado que el partido de ultraderecha recurrirá ante la Mesa y pedirá "amparo constitucional".

"Si hoy ha sido convalidado el Real Decreto ley es porque se ha hurtado a la soberanía nacional mediante pucherazo su voluntad", ha dicho la diputada de Vox .

‼ Un nuevo y grave atropello a la democracia del Gobierno de Pedro Sánchez.



La presidenta del Congreso, que ya vulneró la Constitución al cerrar la Cámara, acaba de utilizar un “error” informático para ganar la votación de la reforma laboral. pic.twitter.com/EPrwjDt24L — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) 3 de febrero de 2022

"Agotaremos todas las instancias posibles, incluida la penal si se concluye que ha habido un pucherazo por prevaricación por parte de la Mesa", afirmó la diputada.

"La Mesa lo avala"

El portavoz socialista, Héctor Gómez, ha dicho que no ve factible que se revoque la votación de la reforma laboral porque los servicios jurídicos y la Secretaría General del Congreso la avalan y, por tanto, no ve recorrido a los intentos del PP para que se anule.

Gómez ha cargado contra el PP por "no encajar" las votaciones que no les benefician y contra Vox por sumarse "a esta dinámica de confrontación y no respetar las reglas del juego". Ha insistido en que el sistema de votación telemático es garante y lo que no puede ser es que "cuando a un grupo no le gusta el resultado, monte el número", insistiendo en que este tipo de situaciones se han producido en otras ocasiones y una vez emitido el voto no se puede rectificar.

