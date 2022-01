El efecto colateral de la ‘crisis Garzón’: las facciones de Unidas Podemos ensayan una nueva fase de convivencia

La polémica de Alberto Garzón ha terminado por cohesionar a los distintos partidos que conforman Unidas Podemos. El ministro de Consumo comenzó el año cuesta arriba, con críticas feroces por sus declaraciones sobre la ganadería en The Guardian, pero lo que amenazaba con convertirse en un nuevo lastre para el líder de IU ha terminado por engrasar el funcionamiento del espacio confederal. Una relación que sale fortalecida entre las fuerzas del espacio confederal y que ayudará a afrontar la nueva fase de convivencia que se abrirá con la futura candidatura de Yolanda Díaz.

El desenlace ha sido del todo inesperado entre los morados tras la crisis abierta en el seno de la coalición, que comenzó con desautorizaciones del ala socialista del Gobierno y del propio Pedro Sánchez, además de peticiones de cese de varios barones autonómicos. Dos semanas después de que Garzón saltara a primera plana y contra todo pronóstico, lo cierto es que el efecto de estas turbulencias ha logrado unir a los distintos actores que componen Unidas Podemos.

Algunas voces detallan incluso que en los últimos días se ha producido una coordinación entre los distintos partidos inédita en los dos años de legislatura. Los equipos, obligados por las circunstancias, han tendido puentes, ensayando un trabajo conjunto que ha salido "muy bien", según valoran algunos de los implicados, en lo que podría ser el anticipo de una nueva etapa para estas formaciones.

En las primeras horas Podemos optó por hacer oídos sordos a la polémica, evitando brindar un apoyo claro al dirigente, dadas las tensiones existentes entre ambas fuerzas. Hasta ahora, la relación entre los morados e IU era más bien fría, una circunstancia que se hacía evidente en el Consejo de Ministros, donde de las facciones funcionaban como departamentos estancos. Así, Irene Montero y Ione Belarra formaban un equipo dentro de la coalición, mientras Alberto Garzón iba "a su aire", según reconocen fuentes de Unidas Podemos, al igual que Yolanda Díaz, que siempre ha mantenido su propia agenda y equipos, aunque buscando la comunicación a través de los cuadros medios para coordinar mensajes con el resto de las confluencias.

Mientras la relación del ministro de Consumo era de apoyo cerrado a Díaz, con quien mantiene una buena relación, la situación era especialmente delicada con los dirigentes Podemos, dados los recelos existentes entre ambas formaciones. El último episodio, sin embargo, parece haber dado comienzo al deshielo entre los morados y Alberto Garzón.

Después del tibio apoyo inicial que brindaron desde el partido de Ione Belarra, la defensa de Garzón fue haciéndose más evidente en Podemos conforme continuaba la polémica. En las últimas horas, ha quedado patente el cierre de filas de los morados hacia el titular de Consumo, al que han hecho referencia expresa desde la cuenta oficial del partido en Twitter.

👉 Para ser un negacionista no hace falta decir que el cambio climático no existe. Si no haces nada, como con las macrogranjas, eres un negacionista.



Esta reflexión de @agarzon con @JulianMaciasT es necesaria para entender la deriva del Partido Popular. https://t.co/c8abLWMwBB pic.twitter.com/IGm030fKQU