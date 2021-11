El invierno del descontento en Europa

No se fíen ustedes de un politólogo haciendo previsiones sobre el clima político del futuro. Fallamos más que los economistas prediciendo crisis. Pero nuestra obligación no es decir qué ocurrirá con más o menos probabilidad, sino advertir sobre qué puede ocurrir si no cambiamos nuestro curso de acción. Y creo que las sociedades occidentales, en la recuperación económica tras la pandemia, están acumulando resentimientos: entre ricos y pobres –cuya distancia no para de crecer– y, sobre todo, entre territorios, entre las grandes metrópolis –Londres, París o Madrid– y lo que el economista Andrés Rodríguez-Pose llama territorios “que no importan”: las regiones desindustrializadas en Reino Unido, que votaron masivamente al Brexit; o las francesas, que votan masivamente a Marine Le Pen, o la España “vaciada”, que puede acabar votando masivamente a formaciones populistas.

La naturaleza del choque puede cambiar. Puede ser la inmigración, más o menos favorecida en unas regiones que en otras. Puede ser la política impositiva, con unos impuestos más bajos en las áreas metropolitanas cuando, en realidad, según economistas como Paul Collier, debería ser al revés: las grandes ciudades tendrían que pagar un impuesto especial, porque son el “locus” de la generación de riqueza en un país, de forma parecida a como operaban los impuestos a la tierra en las economías agrícolas. O puede ser la política contra al cambio climático, que fuerza a los países a subir impuestos a los carburantes, más utilizados en las regiones que no importan. El conflicto, en sus múltiples dimensiones, está servido.