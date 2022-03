Estas son las películas nominadas en los Premios Oscar a la Mejor Película de Animación

Dinsey vuelve a dominar esta categoría de los Premios Oscar con tres nominaciones: Luca, Encanto y Raya y el último dragón.

Las películas animadas, comúnmente llamadas "de dibujitos", no tenían su categoría exclusiva hasta 2001.

Fotograma de la película ’Encanto’ de Disney / Dinsey

La Academia de Cine de Hollywood premiará a los mejores filmes del año 2022 en su 94ª edición de los Premios Oscar. El evento de mayor importancia del año en cuanto a figuras mediáticas, moda, poder, y por supuesto, cultura, se celebrará en la madrugada del domingo al lunes 28 de marzo (en horario español).

Entre las categorías damos con una de las más recientes: la mejor película de animación. Fue creada en el año 2001 pese a que la estatuilla fue entregada a otras obras animadas años atrás, en un universo filmográfico dominado por las producciones Disney. En 1938 se entregó un premio especial a Walt Disney y su Blancanieves y los siete enanitos. Pinocho logró el Oscar a la mejor canción en 1941; Fantasía, Dumbo y Toy Story también recibieron premios, en estos casos honoríficos o especiales, en los años 1942 y 1995.

No es hasta 2001 cuando se crea la categoría de Oscar a la Mejor Película de Animación, que, curiosamente no se llevaría Disney: fue DreamWorks con su ogro Shrek quien estrenara premio. También fueron nominados Jimmy Neutron y Monster, Inc.

Este año 2022, los nominados a la Mejor Película de Animación de los Premios Oscar 2022 son:

Los Mitchells contra las máquinas

Película de Netflix, junto a Columbia, ambientado a finales de 2020 en el que una familia común pero muy divertida debe salvar a la humanidad de una revolución de los robots en un apocalipsis tecnológico. Ellos son los últimos humanos libres y lucharán contra todos los productos electrónicos cotidianos de nuestro día a día que se han rebelado contra sus creadores.

Encanto

Otra familia, los Madrigal, viven entre montaña y naturaleza colombiana, concretamente en un pueblo llamado Encanto. Su colorida casa resulta ser mágica y otorga poderes especiales a cada uno de los miembros que la habitan... hasta que se dan cuenta de que ese encanto está en peligro. El destino de la familia y su magia estará en manos de Mirabel, en principio la miembro de los Madrigal con menos encanto de la familia. Con esta película, Disney vuelve a regalar color y canciones que marcan ya la infancia de nuestros más pequeños.

Flee

Cine independiente danés que se cuela con esta película de 90 minutos de metraje que plasma la vida de un refugiado afgano en el país nórdico. La crítica internacional ha sido unánime en cuanto al potencial de Flee que bien podría tener la categoría de documental. Delicadeza pero crudeza en una animación 2D que tiene la oportunidad, a través de los Premios Oscar, de llegar al gran público.

Luca

Luca, la segunda película nominada de Disney en esta categoría que, junto a Pixar, nos transporta al sur de Italia de 1959. Como La Sirenita, un animal marino logra cumplir su sueño de conocer el mundo terrestre y de los humanos. Un lugar maravilloso donde conoce el amor, pero donde los peligros acechan en cada rincón de un pueblo llamado Portorosso. "Silenzo Bruno" ya es una de las frases más repetida por los niños y niñas de medio mundo gracias a este filme.

Raya y el último dragón

Por último, Raya y el último dragón, otra producción de Disney, nos lleva esta vez al mundo de fantasía de Kumandra, un universo de estética y tradición asiática donde conviven humanos y dragones en paz y armonía. La guerra contra estos bellos seres de pelaje y color se desata cuando el humano necesita sacrificarlos para salvar su existencia ante una fuerza maligna. Raya luchará para salvar a los dragones y unir fuerzas para luchar contra este enemigo común.

