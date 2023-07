¿Somos los científicos unos extraterrestres?

2 Se lee en minutos



Nuestra vida profesional, 100% ocupada en temas de investigación, docencia y gestión, a menudo olvida un punto fundamental: la divulgación científica / JORDI COTRINA

Como profesora universitaria e investigadora en el ámbito ‘bio’, es decir, en grados relacionados con la biología, como el de biotecnología, el de farmacia y el de ciencias biomédicas, me paso la mayor parte de mi tiempo rodeada de los científicos de hoy y de los que lo serán el día de mañana. Pero cuando quedo con mis amigos de fuera de la universidad y explico mi trabajo, a menudo me doy cuenta de que, aunque hace muchos años que saben a lo que me dedico, me miran como si fuera una extraterrestre. ¿Qué haces en tu día a día? ¿Todo el día con bata blanca y “jugando en el laboratorio”? Son solo algunas de las preguntas que surgen en la sociedad en general y que me hacen pensar: ¿qué estamos haciendo mal como científicos para que la sociedad no conozca nuestra profesión?

Nuestra vida profesional, 100% ocupada en temas de investigación, docencia y gestión, a menudo olvida un punto fundamental: la divulgación científica. Dar a conocer a la sociedad nuestra tarea es imprescindible para que se reconozca el papel clave que juega la ciencia en la construcción de sociedades desarrolladas y pioneras. De hecho, esta necesidad de diseminación científica es un tema que las investigadoras e investigadores nos planteamos a menudo. Hace un mes el prestigioso bioquímico español doctor Mariano Barbacid manifestaba su preocupación por la poca inversión en ciencia, que atribuía, entre otros factores, a la falta de cultura científica en la sociedad española. Y no puedo estar más de acuerdo.

¿Pero quién debe desarrollar esta tarea de diseminación del conocimiento científico en la sociedad no científica? ¿Cómo podemos incluir la cultura científica y concienciar a la sociedad de su importancia? No sé si por suerte o por desgracia, pero la pandemia del covid19 representó un ejemplo muy claro de cómo es de importante invertir en ciencia. Aun así, si bien a todos se nos hizo patente el gran papel que desarrollaron los sanitarios, el rol de los científicos quedó más invisibilizado. Y aquí me vuelvo a preguntar: ¿cómo lo tenemos que hacer para evitar que haya esta brecha entre el mundo científico y la sociedad en general?

Noticias relacionadas

Campañas de promoción de profesiones científicas son cada vez más frecuentes, sobre todo a nivel escolar, para poder dar a conocer los científicos y las científicas y despertar vocaciones entre las y los más jóvenes. ¿Pero con estas campañas infantiles es suficiente? Desde mi punto de vista, claramente no. En la sociedad adulta, hay tanto desconocimiento del mundo científico que a menudo, cuando alguna persona manifiesta su condición de doctor o doctora, es visto como un médica o médico, poniendo de manifiesto otra vez la carencia de reconocimiento de las profesiones científicas.

La ciencia influye en todos los ámbitos de nuestra vida: desde el desarrollo de fármacos y vacunas hasta el diseño de nuevas fuentes de energía renovables"

Pero si nos paramos a pensar, la ciencia influye en todos los ámbitos de nuestra vida: desde el desarrollo de fármacos y vacunas hasta el diseño de nuevas fuentes de energía renovables, el salvamento de especies en peligro de extinción y la búsqueda de nuevas fuentes de alimentación más sostenibles. Solo hace falta que los científicos dediquemos parte de nuestro tiempo a divulgar, a educar a la sociedad sobre cómo la ciencia es el motor económico de los países desarrollados. Solo así, con nuestra dedicación y ejemplo, será posible revertir esta situación.