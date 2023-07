Inteligencia artificial, un tsunami en el mundo laboral

3 Se lee en minutos



"Martes, 12 de septiembre de 2034. Poca visibilidad. Brisa desagradable del S. Hoy he desayunado viendo las noticias en mi canal de televisión favorito. Al terminar he cogido un taxi y he ido a realizar una entrevista de trabajo. Durante el trayecto, me ha dado tiempo de hablar con mi banco para solicitar un préstamo, y de asistir a una clase de inglés. Al finalizar, he pasado por el supermercado para comprar algunos alimentos, y he aprovechado para dejar mi coche cargando en la electrolinera que estaba justo enfrente. Ya de vuelta en casa y sentado en mi sofá, me he sentido muy satisfecho por todas las gestiones realizadas, un día realmente productivo. Pero ahora vuelvo la vista atrás y pienso, ¡en ningún momento he interactuado con humanos, solo con máquinas!: el periodista, el taxista, el banquero, el entrevistador, el cajero del supermercado, el asistente de la electrolinera... Todo máquinas. Ni rastro alguno de personas”.

La IA va a cambiar muchas cosas y el impacto será enorme en el mundo profesional: según el último informe de la empresa OpenAI, la Inteligencia Artificial afectará, en mayor o menor medida, al trabajo del 80 % de la población activa. El estudio señala que esta tecnología podría ahorrarles a los trabajadores una cantidad significativa de tiempo para completar una gran parte de sus tareas, especialmente a los matemáticos; contables y auditores; analistas financieros; escritores y autores; analistas de noticias, reporteros y periodistas; diseñadores de páginas web e interfaces digitales; investigadores de encuestas; intérpretes y traductores; secretarios jurídicos y asistentes administrativos, y gestores de datos clínicos. Nos guste o no, el sistema social que durante siglos ha dirigido la evolución de nuestra civilización, se está tambaleando, y en breve dará paso a un nuevo sistema “asocial”, capaz de sustentarse por sí mismo, sin necesitar el trabajo y sudor de las personas.

El potencial de las herramientas de IA parece no tener límites, y de forma acelerada están surgiendo más y más aplicaciones. A continuación, diez ejemplos de las más importantes, que nos pueden dar una idea de hacia dónde se está dirigiendo esta tecnología:

ChatGPT

Una de cada ocho personas en el planeta ya usa ChatGPT, un modelo de lenguaje avanzado para generar respuestas coherentes y contextuales en conversaciones escritas. ChatGPT se entrena con grandes cantidades de texto y aprende a comprender y responder preguntas, proporcionando información y sugerencias en una amplia variedad de temas. Es capaz de mantener diálogos interactivos y simular conversaciones humanas, siendo una herramienta con mucho potencial en asistencia virtual online y generación de contenido.

Midjourney

Utiliza técnicas de aprendizaje automático para analizar y comprender cómo navega un cliente en un sitio web o una aplicación. Proporciona información valiosa sobre el comportamiento del usuario, y ayuda a mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia de los negocios online.

Pictory

Una herramienta de inteligencia artificial que utiliza algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes para analizar y comprender el contenido visual. Su principal función es la clasificación y etiquetado automático de imágenes, lo que facilita la búsqueda y organización de archivos visuales.

Remini

Una herramienta de procesamiento de imágenes para mejorar la calidad de las fotos y vídeos antiguos o de baja resolución. Utilizando técnicas de restauración, Remini es capaz de aumentar la nitidez, reducir el ruido y mejorar los detalles de las imágenes.

Replit

Proporciona un entorno de desarrollo online, permitiendo a los usuarios crear, colaborar y ejecutar proyectos de programación. Entre sus funcionalidades destacan la ejecución de código en la nube, la edición colaborativa y el soporte para múltiples lenguajes de programación.

Slides AI

Permite crear presentaciones de manera automática. Slides AI analiza el contenido proporcionado, como texto, imágenes y datos, y genera una presentación visualmente atractiva y coherente. Esta herramienta agiliza el proceso de creación de presentaciones, ahorrando tiempo y esfuerzo al eliminar la necesidad de diseñar y formatear manualmente cada diapositiva.

Sounddraw

Una herramienta que permite convertir ondas sonoras en imágenes visuales. Utiliza algoritmos avanzados para representar las características sonoras en forma de dibujos abstractos, permitiéndonos acceder a una nueva forma de explorar y visualizar el mundo del sonido.