Estas son las mejores razas de perro para las personas mayores

En un artículo ya te comentamos cuáles son las razas de perro más cariñosas con los niños, los que más paciencia tienen con ellos y que a la vez son muy cariñosos. Y ahora vamos al extremo contrario para contarte cuáles son los mejores para personas mayores. Por ejemplo, una raza hiperactiva y que requiera de muchísimos cuidados no será tan adecuada como uno tranquilo y obediente.

Los beneficios de los perros para las personas mayores son muchos. Hacen que se sientan útiles y que estén entretenidos en una época de su vida en la que, quizá, por achaques y envejecimiento físico tienden a la monotonía y a tener más aburrimiento. Aparte el propio animal, que estará más vigilado y cuidado y además será más veces paseado estará más contento.

Pero tener un perro conlleva una responsabilidad, por lo que debes evaluar, a la hora de regalar un perro a una persona mayor, si le va a poder atender como es debido, tanto en el día a día, como económicamente, porque hay que llevarlo al veterinario y comprarle pienso, por ejemplo.

Tranquilos y obedientes

Los perros de esta lista, de forma general, no deben ser difíciles de bañar (hay algunos que no quieren ni por asomo) y latigazos o empujones pueden provocar caídas o fracturas. Es mejor canes que no suelten pelo, que no sean cachorros puros (por su energía y porque les cuesta aprender a hacer sus necesidades fuera de casa), que sean tranquilos y obedientes.

Pero también es preciso que generalmente se lleven bien con otros perros, porque favorecerá que las personas mayores también sociabilicen y, de paso, se evitarán tirones. Aquí entra en juego también el tamaño, ya que uno muy grande es posible que se le apodere. Y por último, debe ser una raza que no tenga tendencia a perderse en caso de que vaya sin correa.

Teniendo en cuenta todo esto, hay perros de distintos tamaños (no solo pequeños), pero en general todos cumplen estas características a la perfección.

Bichón maltés

Bichón terrier

Caniche

Boston terrier

Cocker

Labrador

Pomerania

Yorkshire terrier

En esta lista pueden entrar algunos más, pero por gran tamaño o por su tendencia a ser nerviosos con otros perros o por su carácter testarudo se han quedado fuera.