Cómo hacer helados caseros saludables en casa: la receta con la que triunfarás este verano

Ben and Jerry’s, Häagen-Dazs, Magnum o Kalise son algunas de las marcas referentes de helados más consumidas en el país, pero, ¿alguna vez has pensado en elaborarlos en casa? Aunque pueda parecer complicado, preparar helados caseros no tiene ninguna dificultad y mucho menos si realizas una versión saludable.

Hacer tus propios helados tiene una gran ventaja y es que puedes elaborarlos cómo desees y con los ingredientes que tengas a mano, es decir, tienes el control de la receta, por lo que puedes añadirle lo que prefieras. La elaboración es sencilla y rápida. En menos de lo que crees tendrás listo tu helado con el que sorprenderás a todos tus invitados. Se trata de un delicioso helado casero de chocolate con queso cottage o requesón, una alternativa saludable a las típicas tarrinas Ben and Jerry’s.

Ingredientes

400 gramos de queso cottage (requesón)

6 o 7 dátiles (previamente remojados en agua caliente)

1 cucharada de cacao puro

4 onzas de chocolate 85% derretidas

Trozos de chocolate 85%

Una pizca de sal

1 plátano (opcional para añadir textura y más sabor)

Cómo elaborar en tres simples pasos helado casero saludable de chocolate

En primer lugar, cogemos un vaso triturador o una batidora y agregamos todos los ingredientes, el queso, los dátiles, cacao, las onzas de chocolate previamente derretidas y una pizca de sal.

A continuación, tritura todo bien hasta que los ingredientes estén bien integrados. Debe tener una textura espesa, como si se tratara de chocolate fundido. Una vez esté así, introduce la masa en un recipiente (apto para congelar). Agrega por encima trozos de chocolate, aunque puedes optar por otra opción más saludable, como fresas o plátanos. Remueve bien y mételo en el congelador mínimo tres horas.

Por último, una vez transcurrido ese tiempo, retira el recipiente del congelador y ya estaría listo para disfrutar.