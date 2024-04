Alexelcapo se desmarca de otros 'streamers': "Me niego a comprar casas para aprovecharme de los alquileres"

La inversión en vivienda que realizan los influencers de Youtube y Twitch sigue generando debate en las redes sociales. Con los principales 'youtubers' y 'streamers' acumulando millones de seguidores y cada vez más conocidos por el público, la gestión que estos hacen de sus millonarios ingresos no ha dejado de estar de actualidad. Desde el fallido desahucio de una anciana de TheGrefg en Andorra hasta los pisos VIP en Barcelona embargados por Hacienda a Willyrex o el millonario ático de ElXokas en Madrid, sus inversiones y movimientos empresariales se miran con lupa.

En este caso, sin embargo, una de las principales figuras de Twitch en España se ha desmarcado de muchos de sus compañeros. Alexelcapo, pionero del contenido sobre videojuegos en español, se ha mostrado frontalmente en contra de la apuesta por el ladrillo que realizan algunos 'influencers'.

En uno de sus últimos directos comentó que recientemente se ha comprado una casa con piscina y jardín, su "único objetivo" desde que comenzó a subir vídeos en Youtube, y comenzó una reflexión sobre la dificultad para conseguirlo en su ciudad. "Si queréis unos 'tips' [consejos] para compraros una casa con piscina en Mallorca, el 'tip' es que seáis millonarios. Puede parecer una broma, pero es que no hay otra", aseguraba Alejandro Fernández Miret, nombre real de Alexelcapo. En Palma de Mallorca, según un análisis de Fotocasa, el precio de la vivienda ha subido un 123% en los últimos diez años.

"Yo he luchado activamente y he ido al banco a discutir, ¿vale? Porque me lo decían todo el rato. Yo he ido a discutir activamente: no quiero invertir en vivienda. Me niego a comprar casas por y para aprovecharme de los alquileres. No me da la gana, no quiero. Prefiero hacer cualquier otra cosa, me da igual. No voy a comprarme casas que no voy a usar", aseguró durante esta conversación con su chat tras una presentación de videojuegos de Nintendo.

ojalá mas gente en su situación con conciencia d clase pic.twitter.com/wMHICf4F75 — ZGM (@ZGM_edits) April 17, 2024

"Pero eso es mi opinión, eso es mi forma de entender el mundo. Porque yo he tenido que pagar alquileres y he dicho 'la puta madre', y he visto a mis amigos que no pueden pagar alquileres", concluía Alexelcapo en un clip que se ha hecho viral en Twitter, con más de 2 millones de reproducciones y miles de comentarios y me gustas.

Se desmarcaba así de otros 'streamers' como IlloJuan, que tiene una empresa de compraventa de bienes y promoción inmobiliaria, según reveló EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, o de TheGrefg, que intentó sin éxito desahuciar a una mujer de un edificio que compró con la intención de renovarlo para su posterior arrendamiento.

La mayoría de los comentarios en Twitter han aplaudido la posición de Alexelcapo, pero también ha recibido alguna crítica que lo calificaba de "populista". "Literalmente tendrá dinero para comprarse 4 pisos a tocateja y vivir de las rentas, pero no lo hace porque no quiere aprovecharse de un mercado que le ha exprimido a él, a su familia y a sus amigos", defendía el 'youtuber' Garrus, con más de 300.000 suscriptores. "Tu consciencia [sic] de clase es una frase para engañar inocentes que creen en algo que no funciona, comprar una vivienda no es malo", respondía otro compañero de plataforma, CrisGreen, con más de 780.000 seguidores en Youtube.