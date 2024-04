La anécdota de Lolita Flores sobre Bertín Osborne que ha sorprendido a todos: "Me debe 10.000 pesetas"

El reality de imitaciones, 'Tu cara me suena', volvió a la televisión el pasado viernes 12 de abril estrenando su temporada número 11 haciendo un homenaje a María Jiménez, Concha Velasco y Carmen Sevilla. El programa acogió a numerosas caras conocidas, David Bustamante quién imitó a Manuel Turizo, Raquel Sánchez Silva a Mery Bas de Nebulossa, Juanra Bonet a Bárbara Rey (con la artista delante), Miguel Lago a Elvis Presley, Conchita a Taylor Swift, Valeria Ros a Britney Spears, Raoul a Troye Sivan, Suprmme de Luxe a Bertín Osborne y Julia Media a Laura Pausini, la ganadora del primer programa. La mesa del jurado estaba presidida, otro año más, por Carlos Latre, Àngel Llácer, Chenoa y Lolita Flores.

Sin embargo, la principal protagonista en el reality fue Lolita Flores, quien compartió con todos una anécdota sobre su juventud que dejó con la boca abierta a los espectadores.

La deuda que Bertín Osborne le debe a Lolita Flores

Nada más finalizar la actuación de Supremme de Luxe sobre Bertín Osborne, Lolita Flores aprovechó la situación para desvelar una curiosa anécdota sobre el cantante. Comenzó diciendo: "Me debe 10.000 pesetas. Se las presté yo en la Feria de Sevilla, porque mi padre, que era muy generoso, me dio dinero para los cacharritos”, relataba la artista.

“Bertín, como era un desastre, se escapaba de un internado de Campillos. Se escapó a la Feria de Sevilla, y como yo le conocía de toda la vida, aunque él era algo mayor, lo vi y me dijo: no tengo dinero para volverme”.

La historia sorprendió a todos los que estaban allí presentes, quienes calcularon que esa anécdota tiene casi 55 años. "Con 10.000 pesetas te comprabas un apartamento en La Manga del Mar Menor", bromeaban sus compañeros entre risas. Aunque la artista aseguró que Bertín "ya me lo ha pagado, porque me ha llevado a programas y he trincado. Estamos en paz, Bertín”, decía Lolita Flores.