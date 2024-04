Viviendoenlacalle se pasa a la bici tras perder 24 puntos del carnet de conducir en sus directos de Twitch

Cuando se cierra una puerta siempre se abre una ventana. Al menos, eso debe pensar el streamer Jony, más conocido como viviendoenlacalle, al que hace unos días la DGT retiró el carnet de conducir con el que ejercia de conductor de un VTC y lo retransmitía en directo en Twitch. El motivo fue rotundo: recibió seis multas que le llevaron a perder 24 puntos (el máximo que se puede acumular es 15).

Un episodio que le llevó a perder la licencia durante al menos los próximos seis meses, pero que sin embargo no le ha hecho perder la motivación. Es más, por lo que parece, probará con una nueva aventura, esta vez en el mundo del reparto de comida a domicilio.

Este lunes, viviendoenlacalle ha anunciado en su cuenta de X (Twitter) que trabajará en Glovo los próximos meses. "Mañana empezamos", ha escrito en Twitter, en una publicación que ha acompañado de una foto montado en una bici con la típica caja amarilla de la empresa de reparto en la parte de atrás.

Todo hace indicar que Jony volverá a retransmitir sus aventuras, está vez dando pedales, en directo, aunque el streamer ha evitado desvelarlo y habrá que esperar a este martes para resolver la incógnita.

Polémica al volante

Viviendoenlacalle saltó a la fama hace ya unos años por transmitir en directo su vida sin un techo bajo el que dormir en Twitch. Una idea que le permitió ganarse el cariño de los espectadores y, con el paso del tiempo, el dinero necesario para comprarse su propia casa.

Sin embargo, sus últimos capítulos le llevaron a estar en el ojo del huracán, al protagonizar varios escándalos en las redes sociales por sus peripecias al volante conduciendo un VTC. El creador de contenido de IRL se montó en el coche y asumió un trabajo que sumar al de streamear ante la bajada de suscriptores en su canal, que alcanzó su récord en 2023 con alrededor de 7400 suscripciones.

Según se publicó en el Boletín Oficial del Estado, Viviendoenlacalle perdió su carnet de conducir al recibir seis multas que, además, le hicieron perder cuatro puntos en cada caso. A ello habría que sumar el montante ecónomico de las infracciones, que superarían los 1.000 euros.

"No me vereís conduciendo en directo"

Tras conocerse las consecuencias de su particular estilo de conducción, Jony dio explicaciones en un directo titulado 'Esto lo hago pa divertirme y me voy a llevar un par antes de irme' ante una audiencia media de más de 10.000 espectadores. El streamer aseguró nque "No soy un kamikaze, es conducción de barrio, no cambiaré ni voy a pedir perdón por mi forma de conducir", y reconoció que le habían llegado 11 multas de tráfico por denuncias de un streamer (acusó de ello al taxista Marc Prime, que también retrasnmite sus turnos de trabajo), asegurando que "no me volveréis a ver conducir en directo nunca más".

Eso sí, durante el transcurso del directo asumió sus errores al volante, aunque denunció la filtración de sus datos personales: "Esto es para que entendais por qué muchas veces estoy a la defensiva y por qué estoy en ese estado constante", concluyó Jony, que apenas un par de semanas después ya ha encontrado una nueva ocupación que compaginar con su trabajo como streamer.