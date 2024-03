Cambio de hora en marzo 2024: ¿dormiremos una hora menos?

El horario de verano no es necesariamente el que más agrada a la población. Este domingo 31 de marzo, España pasará al horario de verano, una medida exigida por la Directiva 2000/84/CE de la Unión Europea para aprovechar mejor las horas de luz.

A las dos de la mañana tendremos que cambiar las agujas del reloj y ponerlas a las tres. Con este cambio de horario surge la gran pregunta: ¿dormiremos una hora más o una hora menos? En Canarias, habrá que adelantar el reloj a la 1:00 una hora más. Esto quiere decir que la noche del sábado al domingo dormiremos una hora menos.

Los expertos hablan. Este cambio en el horario puede tener consecuencias en nuestra salud y bienestar. La Sociedad Española del Sueño ha señalado en repetidas ocasiones que estos cambios pueden perturbar nuestros ritmos biológicos internos, generando desajustes y afectando a nuestra calidad de sueño.

"Lo que más le gusta a la gente es el verano, no el horario de verano. Lo que no sabe la gente es que; si el horario de verano se mantuviera todo el año, en invierno no saldría el sol hasta las 9.30 de la mañana", ha indicado Carla Estivill, especialista en sueño y ritmos biológicos, directora de la Clínica del Sueño Estivill y experta del grupo Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society.