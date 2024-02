El icónico encuentro entre Leo Messi y el príncipe de Bel-Air en California

El esperado encuentro entre el Inter Miami y el Real Salt Lake no solo trajo emociones en el terreno de juego, ¡sino también en las gradas y hasta en el medio tiempo! ¿La razón? ¡La presencia estelar de Will Smith, quien no quiso perderse el debut de Messi en la MLS!

Will Smith acudió al encuentro deportivo junto con el exfutbolista David Beckham / Vía instragram Will Smith

El intérprete icónico de 'El príncipe de Bel-Air', acompañado por el legendario David Beckham, se paseó por el Chase Stadium con una sonrisa de oreja a oreja, demostrando su emoción por presenciar el juego. Y cuando llegó el medio tiempo, ¡se desató la locura! Will no pudo resistirse y tuvo un emotivo encuentro con el 'Goat' de Rosario, intercambiando abrazos y elogios.

Pero la acción no se detuvo ahí. ¡El Inter Miami marcó el primer gol de la temporada con una asistencia de Messi! Aunque no fue el astro argentino quien anotó, sino Robert Taylor, con un disparo imparable para el arquero del Real Salt Lake. El Miami está más decidido que nunca a conquistar la MLS. Con Messi, Suárez, Busquets y Alba en sus filas, ¡prometen dar guerra a los grandes favoritos de la liga!