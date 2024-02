Una Tiktoker española desvela cuánto paga por un piso de 15 metros cuadrados en Tokio: "Tiesa, como mi cuenta bancaria"

Todos sabemos que vivir en Madrid es caro. Los alquileres se han disparado en los últimos años, y vivir en el centro de la capital es algo no apto para todos los bolsillos. Es por eso, que muchos españoles se desplazan a otros países alrededor de todo el mundo para buscar una mejor calidad de vida, o un alquiler más barato que permita ahorrar una mayor cantidad de dinero.

Una tiktoker española de 23 años conocida como @nuriape__ y procedente de Valladolid, narra de forma diaria su vida en Japón desde que hace dos meses se mudase a la ciudad en la que vive gran parte de su familia. Sin embargo, tras unas semanas viviendo con ellos, la joven ha decidido independizarse e instalarse por su cuenta en un pequeño apartamento en Tokio.

Un sinfín de gastos y tasas

Nuria ha cumplido su sueño de vivir en Tokio, pero a qué precio. La joven ha hecho público el precio que paga por el alquiler de un piso de 15 metros cuadrados en una zona de residencias estudiantiles. Un precio considerablemente alto, especialmente este primer mes, en el que ha tenido que hacer frente a un desglose de tasas a las que no da crédito.

La joven asegura que "aquí en Japón hay mogollón de tasas, especialmente en el primer mes, y muchas de ellas son bastante ridículas", señala mientras explica que sólo por la renta del alquiler y los gastos de comunidad paga 94.000 yenes al mes (588 euros). Sin embargo, el agua y el gas van aparte, la luz no baja de los 7.000 yenes o 44 euros: "Aquí empiezas a decir: '¿qué está pasando?'", critica.

Nuria desvela que paga 27.500 yenes (173 euros) por el desayuno y la cena únicamente entre semana, que además son obligatorios independientemente de si los usas o no. Continuando con la factura, también se ve obligada a pagar 73.000 yenes (457 euros) de depósito "como un seguro" y otros 18.000 yenes (113 euros) "por una ley que existe del seguro del hogar que hay que pagar", cuenta.

15 metros cuadrados

Con un toque de humor, asegura que "aquí te pones las manos en la cabeza" mientras desvela que también paga otros 18.900 yenes (124 euros) por un cambio de llaves: "Tócate las narices, tengo que pagar para que cambien las llaves. Es que no cambian la cerradura ni nada: es simplemente supongo que el cambio de titularidad de los papeles...", continúa criticando Nuria. Los gastos no acaban aquí, pues le cobran 36.300 yenes (227 euros) por un servicio de limpieza que en su caso no siempre es eficaz.

En total, la tiktoker ha pagado en su primer mes de alquiler por un apartamento de 15 metros cuadrados, un total de 275.600 yenes, o sea 1.729 euros, sin contar el agua y el gas, que según ella harían ascender la cifra a 1800 o más. Señala ella misma que un mes corriente serían unos 128.500 yenes (805 euros) y si le sumamos el agua y el gas, unos 900 euros al mes.