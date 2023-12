Quién es Brenda Lee, la rival de Mariah Carey que hace frente a la banda sonora de esta Navidad

La Navidad no llega con el anuncio de la Lotería o con el aviso de las actuaciones de Cortylandia. La Navidad está aquí cuando escuchamos el primer acorde de la canción 'All I Want for Christmas Is You' de la cantante estadounidense Mariah Carey. Y es que se ha convertido en todo un referente navideño que da la bienvenida a una época mágica.

Un clásico que suena en los centros comerciales, en las tiendas, en los hogares e incluso en las cabalgatas de Reyes. Este himno del pop ha sonado por todo el mundo desde 1994 dando el pistoletazo de salida al espíritu navideño. Sin embargo, tras años de liderazgo, la artista tiene competencia que le ha desbancado el primer puesto.

El especial de Navidad de Mariah Carey / Europa Press

Entre las canciones más sonadas esta Navidad se ha colado en el número 1 de la lista Billboard, la revista sobre la industria musical, otra voz femenina que ha dado la campanada. 'Rockin' Around The Christmas Tree' de Brenda Lee es la nueva banda sonora. Inaudito, ya que es un tema de 1958, incluido en el álbum Merry Christmas from Brenda Lee (1964). La artista ha conseguido ser el himno navideño 65 años después de su publicación con un nuevo videoclip. La canción fue rescatada del olvido en 1990, cuando apareció en la película 'Solo en casa'. Además, ha roto otro récord, al ser la canción más antigua que logra ser número 1 en la lista de éxitos.

Trayectoria del número 1 de la lista de éxitos de Estados Unidos con su 'Rockin' Around the Christmas Tree'