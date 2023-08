Cómo limpiar en poco tiempo un apartamento o Airbnb antes de marcharse

Sigue estos consejos para dejar el apartamento limpio y recogido antes de hacer el check out. / FREEPIK

La primera quincena de agosto es uno de los periodos favoritos de los españoles para irse de vacaciones. En estos días, miles de personas se encuentran de viaje en otras regiones en un verano en el que el turismo está remontando con fuerza tras los años de pandemia. De las distintas opciones de alojamiento, las viviendas turísticas siguen consolidándose como una de las preferidas por los españoles, especialmente en viajes de familia.

A pesar de la subida de precios que han experimentado, los alquileres vacacionales se mantienen como la opción más demandada por la libertad que ofrecen a los inquilinos. No obstante, también tienen algunos inconvenientes e incomodidades respecto a los hoteles y otras alternativas. Uno de ellos es la obligación de limpiar el apartamento o casa antes de dejarlo.

Un elemento, la limpieza de este tipo de alojamientos, que ha generado cierta polémica en los últimos tiempos. Cada cierto tiempo, las redes han reabierto el debate sobre la necesidad o no de dejar limpias las casas alquiladas, teniendo en cuenta los elevados costes de limpieza incluidos en las facturas de plataformas como Airbnb. Controversias al margen, si ya has ido o planeas ir de vacaciones a un piso turístico, seguro que te interesa cómo poder limpiar el apartamento en poco tiempo antes de tener que hacer el check out.

Cómo limpiar el apartamento en el menor tiempo posible

¿Te vas de vacaciones y quieres dejar el apartamento o el airbnb en perfectas condiciones? ¿No tienes mucho tiempo para limpiar a fondo? No te preocupes, te damos algunos consejos para que puedas hacerlo de forma rápida y eficaz.

Lo primero que debes hacer es recoger todo lo que hayas usado durante tu estancia: ropa, toallas, sábanas, platos, cubiertos, etc. Guarda en tu maleta lo que sea tuyo y deja en un lugar visible lo que sea del alojamiento. Así facilitarás el trabajo de la persona encargada de la limpieza.

Lo segundo es ventilar bien el espacio. Abre las ventanas y deja que entre aire fresco. Esto ayudará a eliminar los malos olores y a renovar el ambiente.

Lo tercero es limpiar las superficies más visibles y sucias: la mesa, el fregadero, el baño, el suelo... Puedes usar un paño húmedo con un poco de jabón o vinagre para quitar el polvo y las manchas. No hace falta que te entretengas mucho, solo que quede presentable.

Lo cuarto es vaciar la basura y tirar todo lo que no vayas a usar: restos de comida, envases, papeles, etc. Asegúrate de separar los residuos según el tipo de contenedor: orgánico, plástico, papel, vidrio... Así contribuirás a cuidar el medio ambiente.

Lo quinto es revisar que no te dejas nada olvidado: cargadores, libros, documentos, objetos personales... Comprueba todos los cajones, armarios y rincones. Si encuentras algo que no es tuyo, déjalo donde estaba o avisa al dueño del alojamiento.

Siguiendo estos pasos podrás limpiar en poco tiempo un apartamento o un airbnb antes de marcharte. Así dejarás una buena impresión y podrás disfrutar de tus vacaciones sin preocupaciones.