Estos son los mejores trucos caseros para regar las plantas durante las vacaciones de verano

Si tienes planeado un viaje de vacaciones durante este verano, probablemente estés pensando en cómo vas a mantener tus plantas intactas mientras no estés en casa. Si bien nuestras mascotas cada vez pueden acompañarnos a más sitios y no tenemos que pensar en con quién las dejamos durante las vacaciones de verano, cuidar de nuestras plantas mientras no estamos en casa puede suponer un dolor de cabeza para muchos. Es por eso que te presentamos algunos de los mejores trucos para regar las plantas mientras estás de vacaciones.

Aunque haya plantas como los cactus, que no requieren demasiada atención ni agua, hay muchas especies que necesitan abundante riego casi cada día de la semana. El primer truco para mantener tus plantas hidratadas mientras no estás es la creacion de un sistema de riego por goteo con una botella de plástico. Se trata de hacer unos agujeros muy finos en el lateral de una botella de plástico por la zona del tapón, a la que le habremos cortado la parte inferior. Enterraremos la parte de la botella para que la planta absorba la cantidad de agua necesaria de forma independiente.

El segundo truco casero supone la creación de un sistema de riego por goteo todavía más simple que el anterior. Para ello necesitarás un cordón de algodón y un recipiente con agua, que irá colocado más alto que la propia maceta, y desde el cual saldrá el hilo que conducirá el agua deseada por la planta hasta la tierra de nuestra planta.

Desde un invernadero hasta los virales conos de cerámica

Una alternativa para los más pacientes es la creación de un sistema de invernadero casero, que consiste en ir envolviendo cada planta en un plástico transparente que deje pasar la luz solar. Además, la colocación de un paño mojado debajo del tiesto es esencial para recoger la humedad que la propia planta vaya perdiendo y volver a regarla. Si tus plantas son demasiado grandes, puedes emplear la bañera como superficie del invernadero.

Otra de las opciones es comprar unos conos de cerámica, cuya porosidad hará que la tierra se vaya empapando poco a poco cuando insertemos una botella de agua en el interior de la pieza. Por otro lado se encuentra uno de los métodos más innovadores, como es el agua gelificada, que irá dándole a la planta el agua necesaria conforme lo vaya pidiendo. En último lugar, podemos hacernos con una maceta de autorriego, que cuentan con un depósito en su interior e irán regando progresivamente la planta.