Lo que primero nos encontramos a la hora de entrar en nuevas aplicaciones, es elegir una contraseña. Todos hemos tenido el dilema de elegir o inventarnos una, incluso a veces la que pensábamos que podría cuadrar, no lo hace. Incluso, algunas personas pueden acceder a ellas violando tu privacidad. Por esta razón, la guardia civil ha publicado un listado de las contraseñas más utilizadas por los usuarios y han hecho una recomendación para que las cambien y así evitar ser hackeados.

Aunque no parezca algo complicado, elegir una contraseña que no sea de las típicas, no es tan fácil. Por eso, hay personas que siguen apostando por las combinaciones de números más típicas como 123456 (la contraseña más utilizada en Internet), o sus propios nombres y apellidos. Aunque no les haya costado mucho pensarlas, sí que las consecuencias de utilizarlas podrían ser negativas.

Recomendación de la Guardia Civil

La contraseña de "123456" es la que más recomienda cambiar la Guardia Civil.

Esta es la lista de recomendaciones por la Guardia Civil para los usuarios:

123456

password

12345678

qwerty

12345

123456789

football

1234

1234567

baseball

Si todavía estás dudando acerca de qué contraseña utilizar, aún estás a tiempo de hacer caso a estas recomendaciones. Para elaborar una buena contraseña es importante que seas original y novedoso, sobre todo, combinando varios tipos de caracteres incluyendo mayúsculas, minúsculas, signos como exclamaciones e interrogaciones, negritas...

También, es importante no dejarse influenciar por el resto e intentar no copiar ni sacar ideas de contraseñas simples.