A.S.M.N.



La Policía Nacional ha alertado a los usuarios, a través de su perfil de Twitter, acerca de posibles estafas románticas. ¿Qué quiere decir? Millones de personas utilizan las aplicaciones para defraudar y sacar un beneficio económico. Se abren un perfil falso con el objetivo de captar la atención de sus víctimas y aprovecharse de su bolsillo. A priori puede parecer que buscan conocer a alguien, pero en realidad, no buscan una relación amorosa, sino dinero.

Conocerse por internet puede llegar a ser muy bonito, pero también muy peligroso. ¡Cuidado! No sabes quién puede estar detrás escribiéndote y puede ser una persona que conozca a la perfección las armas de seducción. Por eso, desde el perfil de la Policía Nacional recomiendan tener precaución y saber las consecuencias de lo que puede suponer una relación virtual llevada al engaño.

El modus operandi es similar en todas las ocasiones. Os agregáis en redes sociales o a través de aplicaciones de citas, comienzan las conversaciones y se genera una dependencia emocional fuerte que provoca iniciar una relación afectiva a distancia, a través de una pantalla y sin apenas conoceros surge el amor. Normal, si te prometen la luna y a quién no le gusta que le regalen los oídos.

El siguiente paso es que te pidan dinero de una manera sutil y acompañada de una excusa creíble y sin malicia, o eso pretenden que así sea. Desde un 'necesito dinero para comprar un billete para ir a verte' hasta un 'tengo que pagar un tratamiento con un coste elevado y no tengo suficiente dinero para pagarlo'. ¿Qué haces? Una transferencia, porque como es tu pareja y estás tan enamorado quieres ayudar. Et voilà!, la estafa ha llegado. Automáticamente te bloquea, no vuelves a saber nada de esa persona y se ha quedado con tu dinero en busca de la siguiente víctima.

Campaña de concienciación ante la ciberdelincuencia

Desde el Ministerio del Interior han puesto en marcha una campaña de concienciación en redes sociales para alertar de las amenazas de la ciberdelincuencia y facilitar pautas a los ciudadanos para prevenir este tipo de delitos. El objetivo es hacer frente al incremento de la cibercriminalidad, que supone ya uno de cada cinco delitos cometidos en España.

La estrategia incluye, entre otras medidas, una campaña de publicidad, una estrategia de difusión de pautas de prevención en redes sociales, como la mencionada anteriormente, así como la presencia de expertos de Policía Nacional y Guardia Civil en medios de comunicación que sirvan como altavoz en materia de prevención.

“Desconfía si alguien contacta contigo de la nada, sospecha de las solicitudes de amistad de gente que no conoces, consulta siempre el perfil de quien solicita tu amistad. Y sobre todo, nunca aportes dinero”, recomienda la Policía Nacional en el vídeo difundido por motivo de la campaña.