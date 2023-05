La moneda de 25 pesetas de Castilla y León que se cambia por 100 euros

Moneda 25 pesetas de Castilla y León. / GOOGLE

Las monedas y los billetes son uno de los objetos de coleccionista más buscados. No es extraño ver a personas pagando importantes sumas de dinero por una moneda o un billete en concreto. Esto se da sobre todo en las que son más antiguas, ya que escasean y, si además fueron acuñadas durante poco tiempo, se revalorizan de manera exponencial.

Hay quienes las compran como inversión y otros para conservarlas como recuerdo nostálgico o como una pieza de coleccionista. Para los expertos de la numismática, algunas monedas pueden llegar a valer miles de euros. Depende del tipo de moneda, de su antigüedad o de su valor histórico.

Hasta 100 euros por esta moneda de 25 pesetas

Eres de los que no intercambió las pesetas por euros cuando se instauró el cambio. Igual estás de suerte. Se busca una moneda muy especial por la que podrás recibir un pequeño sueldo extra. Son muchos los ciudadanos que aún guardan piezas en sus hogares, ya sea como recuerdo o como colección.

Una de las pesetas más emblemáticas y recordadas es la moneda de 25 pesetas con agujero. Un elemento diferencial para estas monedas de 25 pesetas que, además, tenían diferentes inscripciones dedicadas a las distintas comunidades autónomas y eran de color dorado. Pero si quieres ganar dinero, el ejemplar que debes buscar es el de 25 pesetas de Castilla y León.

No obstante, el gran valor que ha adquirido con el tiempo no se debe a su particular diseño, sino porque contiene un error que la hace diferente al resto de ejemplares. Esta moneda de 25 pesetas de Castilla y León tiene la peculiaridad de que en el reverso, donde habitualmente venía inscrito el nombre de la Comunidad Autónoma, pone ‘Castilla León’, sin la letra 'Y'. Un hecho que le ha aportado el punto diferencial que todo amante de la numismática busca en una pieza. Por este motivo, esta moneda se vende en el mercado online hasta por 100 euros. Motivo más que suficiente para que busques si tienes alguna.

Aun así, son muchas las personas que, por nostalgia, deciden no vender sus pesetas antiguas y conservarlas en un cajón de casa. Esta no es una mala opción, ya que es muy probable que incluso se revaloricen con el paso de los años.