La manera infalible para saber si te están 'robando' el wifi

Si tu internet empieza a funcionar más lentamente que de costumbre sin motivo aparente puede que sí lo haya y te estén robando el wifi. Aunque esa no sea la única causa posible de que las webs tarden en cargarse, es mejor saberlo cuanto antes por los problemas de seguridad que puede conllevar.

El primer efecto que nota el usuario al que han pirateado su wifi es una reducción del ancho de banda si el intruso hace un uso intensivo de la red. Pero hay riesgos mayores, como que cometa ilegalidades usando tu internet -viendo pornografía infantil, accediendo a grupos terroristas o insultando y vejando a personas anónimas o famosas, por poner solo tres ejemplos- que pueden meterte en un lío con la policía.

Detección

La manera más fácil de saber quién está conectado a nuestra red es mediante diferentes programas, conocidos como 'sniffers' o escaneadores de red, instalados en nuestros propios dispositivos. Desde el móvil, la tableta o el ordenador con el que nos conectamos habitualmente a internet en casa, podemos obtener una lista de todos los aparatos que están usando esa misma red en ese momento.

Una de las más recomendadas por los usuarios es Fing, disponible tanto para Android como para iPhone. Pero hay muchas otras aplicaciones para tabletas o móviles y para ordenador, Who is on my Wifi o Wireless Network Watcher son dos de las más usadas.

Todos funcionan de una manera similar: analizando la red wifi en cuestión para saber cuántos dispositivos están conectados a la vez.

Luz parpadeante

Una forma de saber si hay alguien usando nuestro wifi es desconectar todos nuestros dispositivos y ver si la luz del router sigue parpadeando. Si lo hace, está claro que alguien usa nuestra red.

También es posible saber si alguien ha usado el wifi en nuestra ausencia. Para ello, hay que acceder a la web del router, lo que se hace de la siguiente manera: