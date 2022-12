Abrillantador casero para muebles de madera

pexels

1 Se lee en minutos



Aunque no podemos garantizar que sirva para todos los muebles, depende del tipo de barniz del mismo, merece la pena probar en una pequeña esquina no muy visible si funciona. Es una forma de usar un producto natural y que no dañe a tus muebles. Podrás usar el que más se adecue al tipo de muebles que tengas en casa.

Abrillantadores caseros para muebles de madera

1.Aceite de oliva

El primer abrillantador se trata de aplicar aceite de oliva, del barato (que nuestros muebles no son unos sibaritas), con un paño. El aceite es muy nutritivo y dejará el mueble hidratado y brillante. Es apto para abrillantar aquellos muebles que no sufran grandes daños.

2.Abrillantador casero de uso habitual

Noticias relacionadas

Para abrillantar habitualmente los muebles de madera podemos hacer una mezcla de dos medidas de aceite por una de zumo de limón. Aplícalo con un paño suave y frota enérgicamente para darle brillo. Deja secarse al aire, sin colocar objetos encima. Este limpiador lo debemos realizar cada vez que queramos abrillantar, no se puede guardar.

3.Abrillantador casero para limpiezas profundas

Mezcla en un bol tres partes de aceite de oliva y una de vinagre blanco. Aplica sobre la superficie con un paño frotando suavemente. Después deja secar al aire y no coloques objetos encima hasta que no esté bien seco para que no se quede marca. Este limpiador también lo deberemos hacer cada vez que queramos abrillantar y tampoco se puede guardar.