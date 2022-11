Metallica anuncia nuevas fechas para su próxima gira en Madrid para 2024

Instagram

Metallica anuncia nuevos conciertos para 2024. Concretamente, podremos disfrutar de ellos en la capital madrileña. Visitará el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid el viernes 12 de julio de 2024 junto a invitados como Architects y Mammoth WVH y el domingo 14 de julio de 2024 junto a Five Finger Death Punch y Ice Nine Kills.

Podrás disfrutar de los conciertos con ofertas especiales. Abono de 2 días que se pondrá a la venta el 2 de diciembre a las 09:00 horas en www.livenation.es y Ticketmaster.es, que ofrecerá además, durante le proceso de compra, la opción de reservar 72 Seasons, el nuevo albúm de Metallica en formato CD o vinilo. Además, los registrados en www.livenation.es tendrán acceso a una preventa el jueves 1 de diciembre a las 09:00 h en nuestra web. Más información acerca de las preventas del club de fans en metallica.com/m72.info. A partir del 20 de enero de 2023 saldrán a la venta un número limitado de entradas.

El concierto

Contará con un nuevo diseño de escenario circular donde estará el grupo en el centro del escenario. Además esta gira incluirá la opción de entradas con descuento para los menores de 16 años. La última visita que el país recibió de este grupo fue en 2022 en el Mad Cool.

Fondos

Un porcentaje de los ingresos de cada entrada irá a la fundación de Metallica All Within My Hands cuyo fin es el de recaudar fondos para ayudar a la creación de comunidades sostenibles a través de la educación y la lucha contra el hambre. Desde su puesta en marcha en 2017, All Within My Hands ha reunido ya más de 13 millones de dólares.

