El milagro de Pesadilla en la Cocina: el bar de Madrid que resucitó con Chicote y ahora triunfa

La experiencia es un grado. Y cuando se trata de la de un profesional como Alberto Chicote, más. Si no que se lo digan a los propietarios del restaurante Tigris de Alcorcón (Madrid), que tras su polémico paso por el programa Pesadilla en la Cocina han logrado reencauzar su negocio. Ahora, son uno de los establecimientos de éxito de la localidad madrileña. Así lo atestiguan las numerosas críticas positivas que han dejado sus clientes en TripAdvisor: "El mejor, un descubrimiento sorprendente".

En su paso por el Tigris, chicote tuvo un doble reto. Además de lidiar con los desajustes en la gestión del local, tuvo que lidiar con el carácter de Karim, su propietario durante más de 15 años, en los que había perdido la ilusión por el negocio y la hostelería.

La buena mano de Chicote no solo se dejó ver en la renovación del establecimiento y la puesta al día de su carta, especializada en comida turca y bebidas. También en el cambio de mentalidad de su propietario.

El programa, emitido hace unos meses en televisión, se grabó en enero de 2018. Ahora el establecimiento no solo es que siga abierto, es que además mantiene el éxito gracias a la continuidad de las claves puestas por el prestigioso chef.

Buena cuenta de ello dan sus usuarios. En plataformas como TripAdvisor son frecuentes los vivas para la cocina de Karim y la atención en el establecimiento. "Pasan los años y siguen tan amables cómo siempre. La comida genial. Tienen carta nueva pero también mantienen la antigua. Probé el durum del Pastor y está buenísimo, las empanadillas también exquisitas. Todo limpisimo", aplaude la usuaria "Marguchina", que valora con cinco estrellas el establecimiento.

No es la única. De 27 valoraciones hechas por clientes, diez coinciden en que el establecimiento es excelente y nueve lo catalogan como muy bueno. "Es más que un simple restaurante kebab. Pero no quiere decir que no puedas pedir el típico kebab o durum, que los hay. Pero además tienen una carta con una cantidad de delicias culinarias espectacular y el ambiente y el trato es espectacular", coincide otro de lso clientes que dio cinco estrellas al establecimiento.

Pero no todo es bueno. Como siempre, el paso de Chicote por el establecimiento también ha generado controversias. Hasta tres clientes se quejan de la labor del chef. "Chicote le ha hecho mucho mal, precios desorbitados. Y por cualquier cosa que pidas te cobran aun que sea salsa para las patatas. Me daba cosa oncluso pedir un vaso de agua", lamenta un cliente insatisfecho.

