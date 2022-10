Lidl lanza sus disfraces para mascotas para Halloween

Están disponibles desde este jueves 20 de octubre

Los disfraces para mascotas para Halloween de Lidl. / TWITTER

Lidl es una de las cadenas de supermercados más conocidas de España. Y eso que su éxito no se ha basado, o al menos no siempre, en los productos frescos. O al menos no solo en ellos. La cadena alemana quiso traer a España una de las filosofías con las que imperaba en otros países del mundo: la de vender en un mismo lugar todo lo que el cliente pueda necesitar. De hecho en eso se basa gran parte de su éxito.

Si bien el supermercado vende alimentación y productos frescos, sobre todo no es eso solo lo que se puede encontrar en el hipermercado. Más bien al contrario. Buena parte de lo que engrosa la lista de grandes beneficios de este supermercado alemán son los otros productos que vende como los de bricolaje o los que ofrecen muebles para la casa o ropa para hacer deporte. Aún más: no hay quién pueda resistirse a sus productos llegados desde lugares como Italia o Francia en sus quincenas temáticas.

Es el caso de los nuevos disfraces especiales para mascotas para Halloween que están disponibles en sus tiendas desde este jueves 20 de octubre. La cadena lo ha anunciado con un mensaje en Twitter en el que se puede ver a dos perros disfrazados y el mensaje "PERRO que miedo".

"Esta monada de disfraz y mucho más en tienda a partir del 20 de octubre. De nada", añade la compañía en sus redes.

