Mercadona escucha a sus clientes y les devuelve la salsa más solicitada de su historia

Los clientes de la popular cadena de supermercados Mercadona se llevaron una sorpresa cuando acudieron a las estanterías hace unos meses y no encontraron la conocida salsa brava para acompañar sus recetas. No dudaron en mostrar su malestar a través de los canales de atención al cliente de la firma de alimentación valenciana para que repusiera el producto en sus lineales de las tiendas.

El pasado mes de junio, la empresa de Juan Roig contestó a las peticiones de su público al que respondió que la salsa brava había sido descatalogada y que valorarían el interés mostrado por los consumidores.

@Mercadona me puedes explicar porqué habéis quitado la bechamel y la salsa brava? Yo así no puedo preparar canelones, me parece una falta de respeto.