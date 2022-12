Tim Krul, el héroe inesperado de Países Bajos que solo jugó un minuto en todo el Mundial

En el minuto 119 de la prórroga del Países Bajos - Costa Rica y ya pensando en la tanda de penaltis, Van Gaal dio entrada al portero neerlandés por un enfadado Jasper Cilessen, que no asimiló bien una decisión que acabó dando la victoria a la 'Oranje' en cuartos de final

El duelo de cuartos de final del Mundial entre Países Bajos y Costa Rica estaba siendo un día más en la oficina para un Keylor Navas que llegó a Brasil iluminado. El portero tico lo paró todo y cuando no llegaba él, eran los postes (por tres veces) los que le ayudaban a mantener su portería a cero, siendo vital para ejecutar un plan que durante todo el partido pareció tener un solo objetivo: llegar a la tanda de penaltis, donde Keylor estaba llamado a redondear su noche.

Pero en la locura de la prórroga, hubo alguien que fue capaz de mantener la calma, y ejecutó un plan para el que había guardado un cambio, torpedeando los planes de Costa Rica. Louis Van Gaal retiró en el minuto 119 a su portero titular e indiscutible, Jasper Cillessen, que había salvado a los europeos ante Ureña en su única intervención del partido, y dio entrada a Tim Krul, que debutaba en un Mundial con una clara misión, la de acaparar los focos a los que opositaba Navas.

"Durante la prórroga pensé en la posibilidad de que tal vez tuviera que usar a Krul si se llegaba a los penaltis. Era delicado. No le dijimos nada a los jugadores, porque no queríamos que tuvieran que enfrentarse a esa información. Pensábamos que Tim (que mide 1,93 metros) tiene mayor alcance y mejores resultados a la hora de parar. Es un jugador que puede llegar a todas las esquinas. Con Tim sí lo habíamos hablado, también la secuencia de Costa Rica, el orden de lanzamiento. Estaba preparado", reconoció Van Gaal tras el partido.

El por entonces guardameta del Newcastle no llegó ni a romper a sudar, ya que nada más entrar el árbitro uzbeko Irmatov decretó el final del choque. Ahí dio inicio a su particular ritual con el objetivo de desestabilizar a los lanzadores de Costa Rica. En el primer lanzamiento, el de Celso Borges, Krul se dedicó a confrontar verbalmente con el lanzador, aunque no le sirvió para mucho y acabó encajando el primer gol de la tanda.

Robin Van Persie empató, y en el segundo lanzamiento Krul añadió nuevos elementos a su actuación. Cuando Brian Ruiz estaba colocando el balón en el punto de penalti, Krul se movió hacia la derecha del área pequeña, todo lo que podía, y empezó a hacer gestos mientras mantenía la mirada fija en su rival. Y el tico falló.

Robben, Giancarlo González, Sneijder, Bolaños y Kuyt acertaron en sus lanzamientos y en el último, Umaña cargó con la responsabilidad de mantener con vida a Costa Rica. Pero Krul volvió a repetir operativo, caminando hacia la derecha y acertando el disparo a la izquierda, desviando el tiro y dando la clasificación para semifinales a Países Bajos.

El enfado de Cilessen

Tras la victoria, Van Gaal alardeó de portero: "Habrán visto que siempre fue hacia el lado correcto. Habíamos preparado los penales de Costa Rica y estamos orgullosos de que haya funcionado".

"Quiero pedir disculpas. Lo he hecho con Frans Hoek, el entrenador de porteros y lo voy a hacer también delante de todo el equipo", dijo, por su parte, Cilessen. "No sabía que era una situación ya prevista. Y supuso un shock para mi", añadió el portero, que en apenas unos minutos pasó de patear una botella entre visibles muestras de enfado a celebrar como un loco las paradas de su compañero.