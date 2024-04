Ryanair vuelve a ser la aerolínea que más CO2 emite a la atmósfera: este es el ránking

Ryanair fue la aerolínea con vuelos hacia o desde Europa que más CO2 emitió en 2023, encabezando de este modo el ranking por tercer año consecutivo, según los datos de la última investigación hecha pública por la entidad Transport & Environment (T&E), especializada en las emisiones generadas por el transporte terrestre, aéreo y marítimo en Europa. El informe concluye que esta aerolínea, además, superó en un 23% los niveles récord que ya alcanzó en 2019, justo antes de la pandemia de la Covid-19.

En general, según este estudio, “las aerolíneas low-cost contaminan más que nunca”, puesto que, entre otras cosas, apenas hay incentivos para descarbonizar el sector y pocas penalizaciones para contaminar.

En concreto, Ryanair emitió el año pasado 15 millones de toneladas de CO2, el equivalente a las emisiones anuales de 7 millones de coches de gasolina, según la organización conservacionista europea.

Por su parte, Lufthansa y British Airways ocuparon el segundo y el tercer puesto por emisiones, con 9,5 y 8,7 millones de toneladas de CO2 emitidas, respectivamente, aunque se mantuvieron por debajo de los niveles de emisiones precovid en el 26,7 y el 18,7%.

Ranking de emisiones, y desglose de CO2 no cobrado / T&E

Mientras tanto, la aerolínea de bajo coste Wizz Air (octava posición) fue la que más elevó sus emisiones respecto a las cifras récord prepandemia, con un aumento del 39,7 %, hasta 4,5 millones de toneladas.

Dentro del "top 10", también superó los niveles previos a la Covid-19 United Airlines, con un incremento del 20,8% respecto a 2019 y un total de 3,6 millones de toneladas emitidas.

Air France ocupó el cuarto puesto, con 8,2 millones de toneladas (-14,5% respecto a 2019), y la española Iberia la novena posición, con también 3,6 millones de toneladas emitidas, el 8,4% menos que en 2019.

La aviación sigue sin ser sostenible / Agencias

La también reina del low cost, EasyJet, se situó quinta, con 6,9 millones de toneladas emitidas (-13,4%), seguida de KLM, con 5,4 millones de toneladas de CO2 (-18,4 %) y Emirates, con 5,3 millones de toneladas (-10,4%).

Contaminar no se penaliza

El problema es que gran parte de los vuelos no pagan por emitir: "En conjunto, hasta el 78% de las emisiones de CO2 de la aviación no se tarificaron el año pasado, porque no entraban en el ámbito de los mercados de carbono o se ceden gratuitamente a las compañías aéreas. Y el CO2 es sólo la punta del iceberg, ya que otras emisiones distintas del CO2, pero que calientan el planeta al menos tanto como el CO2, aún no están sujetas a ningún régimen de tarificación", señala en un comunicado T&E.

Por ejemplo, Air France y Lufthansa "pagaron tan sólo el 7% y el 16% de sus emisiones el año pasado, debido al limitado alcance de los mercados europeos de carbono y a los derechos gratuitos concedidos a las aerolíneas. Sin estas exenciones, Lufthansa habría pagado más de 800 millones de euros por sus emisiones de CO2 el año pasado, pero acabó pagando tan sólo 130 millones".

Si se desglosa por tonelada de CO2, Lufthansa "pagó unos míseros 13 euros y Air France, sólo 5. Pero incluso las aerolíneas de bajo coste, que deben pagar por una mayor parte de sus emisiones porque vuelan más rutas intraeuropeas, no pagaron ni la mitad de su CO2, como resultado de los permisos gratuitos de contaminación que se les concedieron en 2023".

Las low cost aumentan

En su comunicado, T&E ha destacado que en 2023, uno de cada cuatro vuelos en Europa fue operado por una de las grandes low cost: EasyJet, Ryanair, Wizz Air, frente a la proporción de uno de cada cinco que concentraron en 2019, "lo que demuestra que están aumentando su cuota de mercado en Europa".

Por su parte, las aerolíneas tradicionales, como Air France, Lufthansa, KLM y British Airways, han perdido 2,8 puntos porcentuales de cuota de mercado desde la Covid.

"El modelo de negocio de bajo coste está impulsando un crecimiento insostenible del sector. Nos hicieron pensar que el sector se reestructuraría a mejor tras la covid, pero con este aumento exorbitante de la contaminación por parte de las 'low cost', la aviación verde nunca verá la luz", ha advertido el director de aviación de T&E, Jo Dardenne.

Avión en pleno despegue / Shutterstock

En este sentido, ha subrayado que las tecnologías "limpias", como los combustibles de aviación sostenibles, no podrán crecer al ritmo de Ryanair, Wizz Air y otros.

Por su parte, las aerolíneas tradicionales se mantuvieron al frente de la mayor parte de las emisiones de la aviación europea porque vuelan largas distancias y gigantes como Air France o Lufthansa pagaron sólo por entre el 7% y el 16% de sus emisiones el año pasado.

Volar “es demasiado barato”

Esto se debe al limitado alcance de los mercados europeos de CO2 y a que las aerolíneas reciben créditos gratuitos para facilitar su transición ecológica.

La conclusión: volar es "demasiado barato", tanto en low cost como en firmas tradicionales y, más de diez años después de que la creación de los mercados de CO2, el sistema no está logrando incentivar un abandono de los vuelos fósiles.

T&E basa su informe en datos de la Comisión Europea sobre emisiones sujetas al mercado de CO2 de la UE y Suiza, que se limitan a vuelos intraeuropeos, y en datos de elaboración propia sobre vuelos con salida y llegada a aeropuertos de la UE27, Noruega, Islandia, Suiza y Reino Unido.

Informe íntegro: https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2024/04/Europe_Aviation_2023_file.pdf

