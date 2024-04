El centenario de la RSD Alcalá protagoniza el próximo cupón de la ONCE

El Centenario de la Real Sociedad Deportiva Alcalá es el motivo del cupón de la ONCE del miércoles, 1 de mayo. Cinco millones de cupones llevarán la imagen de este club de fútbol madrileño.

Patricio Cárceles Sánchez, director general adjunto de Juego de la ONCE, Judith Piquet Flores, alcaldesa de Alcalá de Henares, y José Antonio Pareja, presidente de la RSD Alcalá, han presentado este cupón que incluye la frase ‘Un siglo de historia, un futuro de gloria’. En la presentación han estado acompañados por Luis Natalio Royo, delegado de la ONCE en la Comunidad de Madrid, Irene Pascual, directora de la ONCE en Alcalá de Henares, y la concejala de Deportes, Dolores López Batista, entre otras personalidades.

La RSD Alcalá se fundó en 1924

En 1924, el escolapio Eusebio Gómez de Miguel, profesor del colegio instalado en la antigua Universidad, fundó el Alcalá F.C. Compró después un solar, que los alumnos de los Escolapios limpiaron de piedras, lo valló y federó al equipo. Así, el 1 de mayo de 1924 comienza la historia de lo que hoy es la Real Sociedad Deportiva Alcalá. El 20 de diciembre le fue concedido el título de Real.

En su mejor época, se crearon hasta ocho secciones, como la de baloncesto que llegó a jugar en Primera División; de ciclismo, boxeo... El equipo de fútbol ha militado en 3ª División y 2ª B. Se ha enfrentado en competiciones oficiales a clubes de historia tales como el Hércules, el Real Murcia, el Alcoyano, Osasuna, Rayo Vallecano, etc. Y, en la Copa del Rey, se vio las caras con el Baracaldo y el Valencia.

La alcaldesa Judith Piquet con el cupón de la ONCE / EPE

La Real Sociedad Deportiva Alcalá fue el primer club castellano que organizara un trofeo de verano, el ‘Trofeo Cervantes’, cuya primera edición ganó tras vencer al Deportivo de la Coruña. En tiempos más cercanos, el equipo ascendió a 2ª División B (temporada 2000-2001); también fue brillante la temporada 04/05, estando a punto de conseguir el ascenso a 2ª División.

A lo largo de estos 100 años han vestido su camiseta jugadores de la talla de Miguel Uceda, Antonio Guzmán, Pepe Mel, que con 33 goles fue máximo goleador de todas las categorías antes ir al Osasuna, o Gabriel Moya

Junto al Real Madrid, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, la Real Sociedad Deportiva Alcalá es de las más antiguas de Castilla. El actual Estadio Municipal tiene un aforo aproximado de 8.000 espectadores.

La alcaldesa, Judith Piquet, ha recordado que el Alcalá “no es solo el club decano del deporte complutense y uno de los más longevos del deporte madrileño".

"Es también una de las organizaciones más veteranas del tejido cívico y social de Alcalá y que una institución tan importante como la ONCE haya querido sumarse a esta celebración dedicándole uno de sus cupones, es una iniciativa que apreciamos y agradecemos doblemente”.

"Uno de los clubes más longevos de la Comunidad de Madrid"

La Real Sociedad Deportiva Alcalá impulsa el talento de su localidad desde la base para proyectarlo a las categorías más altas.

Presentación del cupón de la ONCE dedicado al RSD Alcalá / EPE

La Real Sociedad Deportiva Alcalá ha vestido siempre con camiseta roja, pantalón blanco y medias rojas.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.