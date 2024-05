"El Gobierno debería llevar a toda España la gestión del agua de Madrid"

Dice Carlos Novillo que su objetivo es "generar la transformación" que necesitan los sectores sobre los que tiene competencia aunque el resultado lo vean "otros gestores". Jugar a largo plazo en política es algo de lo que todos hablan pero pocos hacen, pero él insiste en que cuenta con el equipo para hacerlo. Apenas se ha cumplido un año de su estreno como consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, y lo mismo detalla la "importancia del toro" para el medioambiente que habla de su afición juvenil por los programas de Félix Rodríguez de la Fuente o los problemas de las empresas de centros de datos que ven que la Administración no responde a sus prisas. Sin apenas perfil político hasta ahora, no ha dudado en sumarse a los golpes dialécticos al Gobierno, con la vicepresidenta Teresa Ribera como su principal diana.

En junio de 2023 la Comunidad de Madrid recurrió ante el TS el Plan Hidrográfico del Tajo por entender que "bloquea" la planificación del Canal de Isabel II para abastecer de agua a los madrileños. ¿Tiene novedades?

No debe de quedar mucho, debería resolverse este año.

La causa principal del recurso fue que se obliga a la Comunidad a pedir autorización para los trasvases. En todo este año, ¿ha habido algún problema con esas autorizaciones?

No, porque ha sido un año muy bueno desde el punto de vista hidrológico, estamos en un 91% de agua embalsada y no ha requerido hacer los trasvases que normalmente se hacen cuando estamos ya con mayor dificultad de agua embalsada. En años buenos como este tenemos garantizada agua, si no lloviera desde hoy, hasta 18 meses podríamos dar agua a todo Madrid. Pero viendo la variabilidad que tienen los ciclos hidrológicos... los técnicos del Canal han planificado el movimiento de aguas contando con ese trasvase, y precisamente cuando haya dificultad de abastecimiento puede que la Conferencia no nos autorice.

Pero es solo una sospecha.

Pero esa inseguridad, sobre un derecho que nosotros adquirimos hasta el 2063 y que ellos de buenas a primeras lo condicionan con un informe, nos preocupa. Ese es uno de los aspectos del recurso. El otro es que nos imponen unos caudales ecológicos superiores a los que ahora estamos emitiendo, nos obligan a soltar agua durante todo el año, incluso en verano, a esos cauces sin ninguna justificación técnica. Y el tercer recurso habla de la depuración. También nos imponen unos parámetros que evidentemente no están contrastados técnicamente. Pero vamos, lo más importante es lo del trasvase. En el tema del agua parece que siempre estamos a la contra, pero...

Parece porque hacen que parezca.

Pero porque realmente aplican criterios que no tienen nada que ver con la lógica. En la gestión del agua, yo creo que en comparación con otras regiones somos un modelo a seguir, una referencia a nivel mundial, y nuestro Gobierno, en lugar de consultarnos y apoyarse en nosotros para que la gestión que se hace en Madrid se haga en el territorio nacional, nos impone sus criterios sin hacer caso a nuestros recursos, alegaciones ni nada. No nos toman en cuenta con nada, nos pasa con la energía, con la gestión del Parque Nacional...

Esta semana se ha aprobado la modificación de las tarifas del agua. ¿Se hace para ahorrar agua o hay una necesidad recaudatoria?

En los últimos 25 años hemos detectado una bajada en el agua de precipitación que captamos en los embalses, de un 20% en los últimos 20 años. Evidentemente, estamos inmersos en un ciclo climático donde tenemos menos lluvias y las que tenemos son más torrenciales, con danas que descargan mucha agua de golpe y no es capaz de recogerse en las cuencas. Tenemos una tendencia descendente de la captación y una tendencia ascendente de la población, y también de la actividad económica que también consume agua. Necesitamos proteger el recurso. Hay margen de mejora para que determinados usuarios, a los que afectan las tarifas, puedan hacer un uso más eficiente.

¿A quién afecta ese incremento de tarifas?

Grandes riegos de jardines, parcelas de más de 500 m2 de césped, con piscina y que no regeneran el agua de la misma, baldeo de calles o el riego de ayuntamientos... Tenemos 26 ayuntamientos incorporados a la red de agua regenerada y lo que queremos es que haya más ayuntamientos que regeneren agua potable. Si no impactamos vía tarifa -el agua es la tercera más barata de todas las comunidades autónomas-, no se pone en valor. A las familias, a la gente que vive en pisos y en chales pequeños eso no les va a superar un impacto, ni al comercio ni a la industria.

Su previsión es que al final de legislatura haya un millón más de habitantes en Madrid. ¿Con el agua que tenemos hoy habría suficiente?

Con el agua que tenemos hoy, las medidas que estamos tomando y una precipitación como la de ahora, sí podemos asumir ese crecimiento poblacional. Pero si tenemos una sequía prolongada de más de dos años, que puede darse porque se dio en 2005, y un incremento de población, no tendríamos capacidad. Nos preocupa. Y nuestros técnicos del Canal nos dicen que hay que ir concienciando a la población. Con la subida de tarifas, si se aplican las medidas de ahorro, el Canal irá ingresando cada vez menos, pero lo vemos como algo positivo porque se estará ahorrando agua.

Carlos Novillo, durante la entrevista en la Asamblea de Madrid. / Alba Vigaray / EPE

Otro frente con el Gobierno es la electricidad. La Comunidad denunciaba que si no se incorporan en Madrid más conexiones a la red de transporte de energía las empresas de centros de datos se iban a marchar. ¿Tienen constancia de proyectos que hayan abandonado Madrid?

Estamos intentando ser imaginativos para que eso no suceda, poniendo en contacto al sector de la generación de energía renovable con el sector del consumo para que puedan hacer colaboraciones, ver si son capaces de autoabastecerse con plantas solares incluso en otras comunidades autónomas. Estamos intentando mediar, pero está claro que el transporte es esencial.

Pero entonces no han recibido de momento ninguna noticia.

Estamos hablando con ellos, yo no quiero dar nombres porque es un tema empresarial. Acabarán diciéndolo ellos, que en los próximos meses alguna gran empresa no va a optar por Madrid.

La responsable última de estos dos asuntos, agua y luz, es la vicepresidenta Teresa Ribera. ¿Cómo recibiría que fuera comisaria europea?

Pues ya por solidaridad con Europa, sería una muy mala noticia, porque es una persona muy radical que solo ha escuchado al lobby ecologista y a determinados intereses. Estamos viendo cómo toda esa corriente radical está siendo negativa para una posición energética justa. Esas políticas están llevando a la debacle de la agricultura y la ganadería en Europa, a la pérdida de la soberanía alimentaria. En España ha sido una ministra que ha impuesto sus tesis por encima de otros sectores, por encima del ministro de Agricultura, sin aplicar criterios agronómicos que se han aplicado siempre para intentar mantener un sector vivo, que es fundamental.

¿Se refiere a los criterios verdes?

Sí, porque no es capaz de escuchar. Estamos en una revolución verde que es como una revolución industrial. Pero con su dogmatismo, ha querido encabezar el lobby antinuclear, el lobby de la regeneración o restauración de la naturaleza, sin contar con el hombre. Donde desaparece el hombre, lo hemos visto por desgracia en algunos incendios en el norte de nuestro país, desaparecerá el paisaje porque acabará pasto de las llamas. Como sea comisaria, estamos listos.

En Madrid la agricultura supone un 9% del PIB. ¿Qué hace por este sector?

Es una actividad que ocupa prácticamente el 35% de la superficie. No es solo fundamental desde el punto de vista de los alimentos que producen, ni de una actividad económica, sino desde el punto de vista medioambiental. Es un desastre absoluto que haya abandono rural y que no haya relevo generacional en ganadería y agricultura. Mantener los pueblos con vida, por mucho turismo que queramos fomentar, si no es con la gente que vive allí y que trabaja el campo, vamos a tener un problema grave.

¿Y cómo se soluciona?

Intentamos ser un motor. Generamos ese clúster donde les conectamos con los consumidores, con toda la cadena de alimentación. Y luego desde la innovación, viendo cómo adaptamos nuevos cultivos a estos ciclos de sequía o lluvias torrenciales, cómo recuperamos leguminosas que estaban prácticamente descartadas gracias al IMIDRA, técnicas de cultivo diferentes, potenciar la mejora del regadío. En el ámbito del manejo del ganado, nos interesa potenciar el extensivo, que es el que nos limpia los montes. Pero ahora a un joven le cuesta mucho estarse 10 horas detrás del ganado. Estamos generando, gracias a la innovación, unas soluciones para que desde su casa con una tablet pueda dibujar la zona en la que él quiera que esté el ganado, para que no salga de ahí. Si salen de esa zona, se le activa primero un pitido y luego una pequeña descarga eléctrica, de manera que ya en la segunda descarga no se les ocurre salir de ese cercado virtual.

La Comunidad ha ofrecido su apoyo para mantener el Premio Nacional de Tauromaquia que ha suprimido el Ministerio de Cultura. ¿Solo van a ofrecer su sede o están dispuestos a aportar una dotación económica para el premio, que era de 30.000 euros?

La Fundación Toro de Lidia contactó con nosotros ese mismo día. Creemos que es un mal sueño, que va a pasar, y queremos que haya continuidad, que se llame igual, que se organice de la misma manera y que tenga la misma dotación económica, para que cuando llegue otro gobierno lo vuelva a recuperar. Vamos a ver si solidariamente todas las comunidades autónomas que se sumen aportamos para que sea ese mismo dinero y que se pueda dar en Madrid. Estamos viendo que el dogmatismo mal entendido de Ribera lo tiene también la izquierda en su visión de los toros. La tauromaquia no es sólo una actividad económica de 1.700 millones de euros en España, que da empleo en zonas rurales. El toro es el guardián de la dehesa, el que nos mantiene muchos de los terrenos que si no tendríamos perdidos de matorral y con megaincendios todos los veranos. Es un lujo tener ese animal.

Pero la izquierda no está en contra de los toros, está en contra de las corridas de toros.

Ya, pero es que una cosa lleva a otra. ¿La izquierda qué quiere, los toros metidos en un zoo? El toro para poder subsistir, el trabajo que hacen los ganaderos de selección genética, de cuidado del animal... eso solo existe si hay una rentabilidad económica. La izquierda quiere el campo para pasear, pero que no existan agricultores porque no hace más que ponerles trabas, quiere ir a los bosques sin que se haga gestión forestal o sin que se busque una rentabilidad económica. Sin corridas de toros será una especie que no será rentable desde el punto de vista ganadero.

Han pedido al Gobierno una ampliación del Parque Nacional del Guadarrama ¿Qué ha pasado?

Hemos tenido una respuesta directa de la ministra diciendo que estudiarán que una parte pequeña de lo que proponemos se pueda incorporar, pero que su idea es seguir explotando la madera del Pinar de los Belgas. No entendemos esa contradicción con ese furor ecologista que tiene. Vamos a seguir insistiendo y espero que no sea la respuesta definitiva, pero su idea es que solo se incorpore una pequeña parte.

Las palabras de Ayuso sobre ETA en el último pleno han sido tan polémicas que el PSOE ha anunciado que irá a los tribunales. "Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma". ¿Con qué comunidad ha premiado la democracia a ETA?

Bueno, yo creo que la posibilidad de que si en las elecciones vascas hubiera tenido la suma Bildu con el PSOE, le hubiera dado a Bildu el Gobierno vasco, como ha hecho en Pamplona.

Pero son los votantes los que hubiesen dado ese resultado a Bildu.

Pero el Gobierno sería con el apoyo del Partido Socialista. Si hubiera tenido la suma, le hubiera dado la Comunidad. Es algo que ya ha demostrado, le ha dado ese premio de poder dirigir un Ayuntamiento importante en Navarra. (La presidenta) Simplemente ha constatado ese hecho. No entiendo esa piel fina que tiene (el PSOE) cuando una diputada lleva una camiseta con el número 7.291 y acusándola de asesina. Esa doble vara de medir no se la cree nadie. Cuando ellos insultan, aquí todo el mundo tenemos que agachar la cabeza, y cuando a ellos se les dice algo que les molesta, pues ya se ponen muy dignos.

Usted mismo está hablando de insultos. ¿Se siente cómodo con el nivel dialéctico que tenemos en la Asamblea?

No, para nada, para nada... Yo vengo circunstancialmente a la política. Vengo de la Función Pública y como funcionario tengo el servicio público metido ahí en las venas. Cuando ves que los que se supone que son los representantes de los ciudadanos se comportan de esta manera, la verdad es que te llevas a casa un mal sabor de boca. Ves cómo día a día te pregunta la oposición por titulares de prensa, en lugar de hacer su trabajo y que sean ellos los que generen noticias. Es el mundo al revés. Es una falta de interés, una falta de trabajar realmente buscando solucionar problemas, que claro que los hay, claro que hay margen de mejora y todos nos podemos equivocar o hacerlo mejor, pero ves que simplemente están interesados en tener ese minuto de gloria para sus redes. No aportan nada, absolutamente nada. A mí me da pena venir como diputado y como miembro del Gobierno cada jueves a que simplemente estén buscando la polémica.