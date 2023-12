Enrique Pascual Pons: "Apreciar la calidad de los libros solo lo da el tiempo"

¿De dónde le viene su amor por la lectura?

De cuna, porque mis abuelos se conocieron en una librería, y mis padres se conocieron en la librería de mis abuelos. Soy la tercera generación de libreros y no he oído más que hablar de libros. Desde pequeño me ha gustado leer y me dedico a mi pasión, aunque estudié Derecho. No me hubiese importado ser abogado, aunque las circunstancias me han hecho tener una librería jurídica.

¿Cuántos libros lee al año?

Enteros, unos 20. Lo que sí hago es catar muchos; cada semana, media docena porque es algo más propio de mi trabajo. Lo hago para saber los libros por los que podemos apostar y conocer más a fondo. Los libreros no estamos leyendo todo el rato, está idealizado, porque es un trabajo muy físico donde hay que mover y colocar mucho libro. La lectura es para ratos donde se puede.

¿Cómo de necesario es el oficio del librero?

Cada vez más necesario, porque en un mundo con tanta información, tener gente que haga de filtro y seleccione es muy importante. Los libreros escogemos los libros que más se pueden ajustar o interesarles a nuestros clientes.

¿Viven las librerías una segunda juventud desde la pandemia?

Todo está volviendo a su sitio. En la pandemia nos dimos cuenta de lo necesarios que eran los libros. Se volvió a descubrir el amor por la lectura. Nada más reabrir hubo un boom de clientes. Ahora se abren nuevas librerías más pequeñas con selecciones muy personales y de autor del propio librero. En las ciudades, con el precio de los alquileres, es imposible que sean grandes.

¿Qué caracteriza al lector madrileño?

Aquí el lector acoge muy bien a los autores nacionales. Gusta mucho leer sobre nuestra sociedad o las novelas históricas. Madrid, al ser un lugar con mucha gente de paso, hace difícil distinguir quién es madrileño o no porque no preguntamos.

¿Organizará la Feria del Libro de 2024?

La de 2024 ya está todo en marcha y ya estamos trabajando en 2025. Dentro de poco haremos el sorteo. Mi presidencia creo que este año ya no estará, aunque haya intervenido en esta feria. Llevo dos legislaturas y en febrero tenemos elecciones porque hace falta una renovación.

¿Ya va perfilando alguna novedad?

Va a ser muy similar a la del año pasado de cara al público. El secreto es no tocar mucho su esencia con buenos expositores presentando los mejores libros y que vayan los mejores autores. Este año repetiremos con los toldos para el sol en el paseo y trabajamos para que sea una feria más sostenible para que el impacto en el parque del Retiro sea el menor.

¿Qué es mejor: la cantidad o la calidad de lo que se lee?

Calidad, aunque depende de la edad porque para apreciar la calidad necesitas tiempo.

¿Cuál es el error más común a la hora de leer?

No concentrarse y estar pensando más en el siguiente libro. Hay que disfrutar más del ejemplar que tenemos entre manos.

¿Hay que sentirse mal por dejar un libro a medias?

Para nada, yo he terminado libros tiempo después porque no era el momento. Los libros son de momentos de cada uno.

¿Morirá el libro en papel?

El libro en papel no va a terminar, quizá en el futuro se edite menos porque haya más adaptación a los dispositivos. El papel nos permite concentrarnos y desconectar. Con las máquinas es muy complicado y en eso el libro en papel gana.