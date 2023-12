La estación de Sol permanecerá cerrada este sábado a petición de la Policía Nacional

La estación de Sol vuelve a cerrar su entrada a los viandante, de la misma manera que hizo el pasado sábado 25 de noviembre y a petición de la Policía Nacional, los trenes no efectuaran parada en la Puerta del Sol. El horario de clausura será entre las18:00 a 21:00 de la tarde y durante ese tiempo los trenes no circularan con motivo del cierre por control de aforo en el exterior, si no que pasaran de largo por la centrica estación.

Las alternativas para los usuarios que quieran acercarse al centro de Madrid, son las estaciones de Sevilla (L1), Callao (L3), Ópera (L6) o Gran Vía (L1 y 5).