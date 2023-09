"Están destrozando nuestro parque", denuncian vecinos de Vicálvaro sobre el nuevo cantón de limpieza

Imágenes de las obras del nuevo cantón de limpiez en el Parque Forestal de Vicálvaro. / @NOCantonVicalv

Los vecinos de Vicálvaro continúan pidiendo la paralización de las obras del nuevo cantón de limpieza proyectado por el Ayuntamiento de Madrid en la calle Abad Juan Catalán. Está "destrozando nuestro parque", denuncia la Plataforma contra el Cantón de Limpieza de Vicálvaro, que exige su reubicación en la parcela municipal del polígono industral situado a menos de un kilómetro de la actual ubicación.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, defendió el pasado jueves que la parcela prevista para desarrollar el cantón en el "cumple las condiciones" que son necesarias y anunció que se reunirá con los vecinos para informarles. Según el delegado, el nuevo contrato de limpieza implica un incremento de recursos humanos y materiales que requiere de estas instalaciones.

Carabante justificó que la parcela para este cantón es apropiada desde el punto de vista técnico y recordó que en la misma no hay tratamiento de residuos, tras las quejas de las asociaciones vecinales. "Se trata de vestuarios, tienen que estar próximos a las calles que deben limpiar", explicó el delgado. Unas explicaciones que no satisfacen a los vecinos del distrito, quienes acusan al Consistorio de "destrozar" parte del Parque Forestal de Vicálvaro.

¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Madrid esté destrozando parte de un parque de Vicálvaro para levantar un nuevo cantón de limpieza cuando a menos de 1 km dispone de una parcela municipal en un polígono industrial reservada para este tipo de usos? #PararObrasYA !! https://t.co/3y7Ahokhvk — FRAVM (@FRAVM) 19 de septiembre de 2023

Además, la parcela se encuentra a apenas 80 metros de la zona de casas, próxima a un colegio y a un centro ocupacional, lo que la convierte en una ubicación inadecuada para una infraestructura de este tipo, que genera mucho movimiento de vehículos y ruido, tal y como ha señalado Juan Carlos Cañuelo, presidente de una de las comunidades de vecinos afectadas, para la Cadena SER.

El departamento dirigido por Borja Carabente afirma que el cantón de Vicálvaro será solo una instalación de vestuarios, in tratamiento de residuos ni maquinaria. Sin embargo, en los pliegos de prescripciones técnicas, donde se recogen las condiciones que deben cumplir las empresas adjudicatarias de los dos nuevos contratos de servicios de limpieza y zonas verdes, se señala que los 'Parques Auxiliares' - categoría a la que pertenece el cantón de Vicálvaro- ubicados en solares mayores de 1.250 m2 , deben contar obligatoriamente con un foso o muelle de descarga para el vaciado de los equipos de peinado y barredoras. La parcela actual tiene un tamaño de 1.345 m2.

Almeida niega la reubicación del cantón de Montecarmelo

Los vecinos de Vicálvaro no son los únicos descontentos con las ubicaciones escogidas por el Ayuntamiento para los nuevos cantones de limpieza. De hecho, el pasado mes de abril, antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, el Consistorio decidió paralizar 12 de los 16 proyectos en marcha para consensuar con la oposición la localización definitiva. Este martes, tras reunirse con la plataforma ‘No al cantón de Montecarmelo’, otro de los barrios afectados por estas instalaciones, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cerrado la puerta a reubicar el cantón en alguna de las alternativas propuestas.

La asociación vecinal de Montecarmelo, de forma muy similar a la de Vicálvaro, está disconforme con la instalación de un cantón de limpieza en el barrio, al considerar que se encuentra muy cerca de dos colegios, que suman “más de 2.500 alumnos”, una guardería de la Comunidad de Madrid “con unos 200 niños pequeños”, así como un parque infantil, cientos de viviendas y el anillo verde que rodea la capital.

También de manera muy parecida al caso de Vicálvaro, el Ayuntamiento aduce que los cantones son necesarios para garantizar la limpieza en los barrios y distritos y, además, señala que se encuentra a 120 metros del Colegio Alemán y a 250 metros de la primera vivienda.

“Ayer hubo una reunión con los vecinos [de Montecarmelo], porque siempre hemos dicho que nos íbamos a sentar e íbamos a hablar con los vecinos, donde propusieron alguna ubicación que no es posible que pueda instalarse ese cantón de limpieza, porque es una zona verde y en una zona verde no se puede colocar un cantón”, argumentó Almeida este martes. Dreclaraciones que han soliviantado también a la plataforma 'No al Cantón de Vicálvaro', ya que entienden que el Parque Forestal del distrito, afectado por su propio cantón, también es una zona verde.

Quién miente???? @AlmeidaPP_ dice en los medios que "en una zona verde no se puede construir un cantón" y en #Vicalvaro el Ayuntamiento @MADRID ESTA DESTROZANDO PARTE DEL PARQUE FORESTAL A TODA VELOCIDAD!! Por qué @bcarabante??? que interés hay aquí??? https://t.co/gLd2Yl1OKP — NO al Canton de Vicalvaro_Salvemos nuestro Parque (@NOCantonVicalv) 19 de septiembre de 2023

“Los vecinos pueden estar tranquilos porque no va a haber tratamiento de residuos y la movilidad se va a regular de forma que no pueda afectar o minimice cualquier molestia que se pueda ocasionar a los colegios”, agregó el edil en la rueda de prensa de este martes.