Consejos para ahorrar (o gastar menos) en el año escolar

Para muchas familias el nuevo año empieza con el curso escolar. Y este, con un IPC que se ha incrementado hasta el 2,6% en agosto, es caro. Bastante caro. Por eso Elisabet Ruiz-Dotras, profesora de Estudios de Economía y Empresa de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), anima a que todas las familias haga nsus cuentas para ver qué pueden permitirse y qué no en los próximos meses.

"A principios del año, la familia tiene que establecer cuál es el presupuesto que dispone para todo: desde regalos de cumpleaños hasta Navidades, viajes u ocio. Y con las extraescolares también. Hay que ver qué se puede hacer siendo honestos con la realidad financiera del hogar", explica. Asegura que, con la subida del coste de las hipotecas, del alquiler, del IPC y de la vida en general, "se debe hacer una revisión de los números".

Los datos sobre el precio de los alimentos de este verano situaban la cesta de la compra un 12% más cara que hace un año, mientras que salir a comer a un restaurante salía alrededor de un 7% más caro. También ha habido un importante incremento de los precios de los viajes este verano, pero las ganas de moverse se impusieron con niveles de ocupación récord. ¿Cómo? Pues algunas familias, a base de pedir créditos.

Cada vez más familias piden préstamos

Los préstamos destinados al consumo se incrementaron hasta los 97.350 millones de euros el pasado mes de julio, situándose en máximos desde 2009, según datos del Banco Central de España. Ruiz-Dotras señala que hay que evitar caer en esto y ser muy honestos con el presupuesto que se tiene, aunque esto implique hacer algunos cambios en el estilo de vida. Incluso cambiar de centro escolar. Y todo eso, en su opinión, también lo deben saber los miembros más pequeños de la casa.

"Los hijos tienen que conocer cuál es la realidad económica. No hay que trasladarles la idea de que el dinero es escaso, pero sí deben entender que se tiene que ahorrar y gestionar, y que hay momentos, como por ejemplo en Navidad, en los que no podemos hacer todo cuanto queramos", indica. Esto, afirma, les ayudará en su futuro laboral al conseguir una mayor capacidad de esfuerzo y de compromiso que no siempre ven en las generaciones más jóvenes.

¿Cómo recortar gastos de extraescolares?

Pero hasta llegar hasta ahí, la vida de las y los estudiantes está llena de actividades extraescolares. En los casos en los que los padres y madres les apunten para cubrir el periodo de tiempo que no pueden estar con ellos, la experta indica que quizá salga más a cuenta tener a una canguro si hay más de un hijo. En países como en Francia, explica, está muy extendida la idea de compartir a un o una profesional entre dos familias con hijos de la misma edad.

Pero si el objetivo es que el menor haga una extraescolar concreta, Ruiz-Dotras recomienda comparar las distintas opciones. En ciudades más grandes, hay asociaciones que ofrecen actividades que están, al menos en parte, financiadas.

Los 10 consejos de la OCU

Además de la comparativa en el caso de las actividades extraescolares, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) también hace una serie de recomendaciones de cara a la vuelta al cole:

Compara precios Comparar es la clave para ahorrar en la vuelta al cole, porque las diferencias de precios son notables en todos los productos.



Revisa bien en casa Antes de nada, lo mejor es revisar bien lo que ya se tiene en casa y hace una lista con lo que realmente es necesario. Nuevo curso, aseguran, no significa que todo deba ser nuevo.



A la compra, sin niños Para huir de las tentaciones, la OCU recomienda tratar de ir a comprar sin los niños, que se encaprichan fácilmente del estuche con su personaje favorito o las sudaderas de última moda.



Busca ofertas y descuentos Aprovecha las ofertas y descuentos, pero con cabeza. Porque, recuerda, a veces lo barato sale caro: si solo necesita 5 cuadernos, mejor olvidarse de esa super oferta de 10...



Escalona las compras El desembolso por un uniforme supone unos 160 euros según la encuesta de OCU sobre gastos escolares. Pero si no lo hay, equipar al niño con lo que necesita también supone un gasto. Procura cuando sea posible escalonar las compras, especialmente en la ropa y calzado.



Aprovecha el consumo colaborativo El consumo colaborativo puede traducirse un importante ahorro en este tipo de productos. En los últimos años han prosperado distintas iniciativas que favorecen el intercambio de ropa, libros y material escolar, con plataformas y asociaciones.



Programas autonómicos para prestar libros y otros materiales En las comunidades autónomas existen cada vez más programas de libros gratuitos basados en sistemas de préstamo. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ofrece un programa de préstamos de libros y material curricular llamado Accede; en la Comunidad Valenciana tienen el Programa Xarxa Llibres, que permite recibir gratis material de segunda mano que deberán devolver a final de curso; y en Galicia cuentan con un fondo solidario de libros de texto y ayudas para aquellas familias con menos ingresos.



A la biblioteca Para la lista de lecturas recomendadas, la opción más económica es cogerlas prestadas de las bibliotecas públicas o intercambiar libros a través de plataformas online. También es posible tratar de intercambiar o recuperar (rebajados o gratis) los libros usados del curso anterior y que gestionan los mismos centros o las asociaciones de madres y padres (AMPA).



Consulta un comparador de tabletas Un buen número colegios empiezan a sustituir libros físicos por digitales, y muchos alumnos llevan en su mochila una tableta. Esto tiene indudables ventajas (aligera la mochila, cuenta con herramientas interactivas, permite nuevos recursos didácticos…), pero comprar el dispositivo supone un gasto adicional. Si te dan libertad para elegir el modelo, consulta el comparador de tabletas: puedes ahorrar cientos de euros. Si además hay que comprar un ordenador o impresora, en el caso de estudiantes más mayores, te conviene localizar en nuestros comparadores donde está el mejor precio.