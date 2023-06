Rigoberta Bandini: "Echar atrás lo que hicieron personas LGTBI en los años 70 sería súper doloroso"

Rigoberta Bandini. / Pol Rebaque

Cuando a Rigoberta Bandini le explicaron el argumento de la película Te estoy amando locamente, el primer largometraje del director Alejandro Marín, pidió no saber mucho más de la trama. Tenía un encargo: crear una canción para contar una historia enmarcada en los inicios de la lucha LGTBI en Sevilla en el año 1977, momento en que se produjeron las primeras reuniones del movimiento. Por entonces, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social todavía estaba vigente y la homosexualidad muy perseguida.

Pero su idea era intentar no hacer algo muy literal. "Quería crear una canción de amor muy sentida y profunda. Los protagonistas pasan por lugares de mucha emoción", explica Bandini a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. También buscaba darle esa energía que se muestra en el largometraje. El resultado es Yo solo quiero amor, una canción que recoge la intensidad de la historia de la película, en la que Reme (Ana Wagner), madre de Miguel (Omar Banana), vence sus prejuicios involucrándose en el naciente movimiento LGTBI andaluz, concretamente en el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR), nacido en Sevilla en 1977.

Fotograma de la película 'Te estoy amando locamente'. / EPE

La película se estrena el 7 de julio y la promoción tiene lugar en un contexto en el que la bandera LGTBIQ+ se ondea con fuerza después de que varios municipios donde Vox tiene presencia hayan decidido quitar cualquier símbolo del colectivo.

Una oportunidad para reflexionar

Por eso Rigoberta cree que el estreno llega en el mejor momento. "Casualmente, con el adelanto de las elecciones, esta película ha cogido mucho más peso. Al terminar de verla te sientes un poco preocupada. Al menos a mí me pasó. Pienso en toda esta gente, que hizo tantas cosas en los años 70 y que salieron a la calle arriesgando muchísimo. Me pregunto si estaremos haciendo lo suficiente. Volver atrás sería súper doloroso", asegura.

"Es chulo que salga ahora por eso, porque es una oportunidad para reflexionar", añade. ¿Cree, entonces, que hay un riesgo de retroceder en los derechos conseguidos por el colectivo? "Quiero pensar que no, pero creo que, desgraciadamente, es algo que sí podría pasar. Por eso está bien que salga la película ahora, porque puede cambiar algunas conciencias", razona. "Pienso que la cultura tiene un poder muy, muy importante. Una película no va a cambiar la humanidad, pero cada granito de arena suma", añade.

El largometraje no cambiará el rumbo de la historia, pero siete actores protagonistas de la película -entre ellos, la ganadora de un Goya Ana Wagener, Alba Flores y Omar Banana- dieron este miércoles el pregón de la fiesta del Orgullo en la icónica plaza de Pedro Zerolo, en el barrio de Chueca. "Nuestros derechos han sido fruto de muchas personas que han puesto el cuerpo. Nunca nos han regalado nada. La verdadera política pertenece al pueblo, las demás solo son palabras huecas, manipulaciones y teorías. La lucha pertenece a la gente, las calles y las plazas", aseguró Flores, como recoge Público.

Pechos fuera

La entrevista con Rigoberta Bandini tiene lugar después de que la cantante Rocío Saiz fuera tapada por con bandera LGTBIQ+ en un concierto durante las fiestas del Orgullo en Murcia. Un inspector ordenó detener el espectáculo - aunque la Policía Local ya se ha disculpado- cuando se quitó la camiseta y enseñó los pechos mientras sonaba Como yo te amo, algo que, según ella ha explicado después, lo lleva haciendo "desde hace 10 años"."Pero, bueno, luego viene Rigoberta Bandini, todo el mundo la aplaude y las que llevamos diez años en el barro, no", aseguró la damnificada en una entrevista con LOC de El Mundo.

Sin embargo, la artista catalana lo niega: "Me han rajado mucho, aunque no me ha detenido la policía, en eso lleva razón". Explica que su acción -la de enseñar los pechos- era junto a las bailarinas al final de la canción Ay Mamá. Duraba solo unos 30 segundos. Pero si algunos la criticaron cuando empezó a cantar eso de "no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas", lo que le pasó a Rocío Saiz hace que esa frase cobre todo el sentido del mundo. ¿Se imaginan a un policía parando un concierto de Iggy Pop por hacer lo mismo? Complicado.

Mirar con amor

Noticias relacionadas

"Cada uno tiene que encontrar su lucha y, sobre todo, la manera de coexistir con todos los demás sin hacer daño a nadie, que es lo que a mí más me raya de todo este tema y de otros muchos otros. ¿Que yo haga topless en un lugar le pueda molestar a otro? ¿Y que una pareja homosexual esté en un lugar público? No me cabe en la cabeza en qué pueden importunar estas acciones", asegura.

"Pienso que como sociedad hemos de reflexionar. Debemos intentar entender que no estamos solas y solos y que formamos parte de algo más grande. Solo necesitamos ampliar un poquito la mirada para entender que no pasa nada. Y que esta sea con un poco más de amor hacia los demás, que es lo que dice la canción Yo solo quiero amor. Así se cambiarían muchas cosas", concluye.