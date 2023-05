Las abuelas que triunfan en TikTok con su cocina: "No sabía que iba a proporcionarme tantos alborotos"

@nonnanatalina1935, @adora_comidas123 y @laabumagda. / TikTok/Instagram

"En Pascua vino mi nieta Claudia y dice: Abuela, voy a hacer un TikTok. Entonces le digo: Pero bueno, ¿para qué es eso? Y dice: sí, sí, sí. Y mi hija, que no. Así que vuelvo a preguntar que eso qué es, a lo que mi hija responde que es hacer comidas con el móvil y grabarlas. ¿Y qué tiene eso de malo? Pues nada. Entonces le digo a mi nieta que sí, pero con una condición: tiene que comer lo que hacemos, que está muy alta pero muy delgaílla".

Como era de esperar, la nieta de Adoración Ramos aceptó el trato. Ahora la cuenta de su abuela acumula más de 43.000 seguidores, 234.000 me gusta y un vídeo con más de un millón de visualizaciones. Era el solomillo a la pimienta "a su manera", como todo lo que hace. "A mí me sacaron del colegio con siete años que hice la Comunión, porque era la mayor de cuatro hermanos y tenía que hacer la comida y el cuidado de la casa. Mi padre tenía un camioncillo pequeño con el que iba a comprar productos para vender en el mercado de abastos, mientras que mi madre estaba en la taberna. Así que me daban 250 pesetas y con eso me arreglaba para cocinar para todos. A mí no me ha enseñado nadie, ni mi madre porque no ha podido, que en gloria esté. Lo que yo hago me lo he enseñado yo sola", relata a través del teléfono.

Ella está dentro de ese 2% de mujeres usuarias de TikTok que tienen más de 55 años, según los datos del portal DataReportal. Un porcentaje que bajaría a 1,5 en el caso de los hombres. Son números bastante pequeños si se compara con ese 75% de chicas de entre 13 y 15 años que utiliza esta red social, o el 63% de chicos de la misma edad, según el recuento del estudio De Alpha a Zeta, educando a las generaciones digitales, elaborado por Qustodio. "El hashtag #recetasdeabuela ya ha generado 10,7 millones de visualizaciones en la plataforma. Las mujeres que tradicionalmente transmitían sus secretos en la cocina de generación en generación o en los libros de recetas, han encontrado en TikTok una nueva forma, sencilla y creativa, de transmitir su saber hacer y su herencia más allá del círculo familiar", explica la compañía.

A Adoración, los vídeos se los empezó haciendo su Claudia, una niña de diez años que movía el móvil un poco de más. Ahora esa función la ejerce su nieto Francisco, que es quien la graba y monta los tiktoks. Los menores y jóvenes controlan mucho más esta plataforma, pero los adultos mayores triunfan, igual porque pocas cosas hacen sentir más en casa a las personas de edades tempranas que el sonido de las patatas friéndose en una sartén o las abuelas a las que, en cuanto a la cantidad de comida, todo les parece poco.

Fenómeno fans

Adora es consciente de que cocina bien. Todos se lo dicen. Esta abuela andaluza está acostumbrada a hacer todos los días la comida para, como poco, su marido y sus seis nietos. Sin embargo, como otras tantísimas mujeres, quita importancia a lo que lleva haciendo 60 años en la cocina, un espacio que parecía destinado únicamente para ellas, pero que ahora, con el boom de la gastronomía, lo lideran hombres de puertas para fuera. Con las redes sociales, eso les ha cambiado.

Hay gente que la reconoce por la calle y vecinas que la paran para decirle que la ven, que "qué comidas tan buenas". "Que oy, oy, oy. Vaya a donde vaya, a la compra, por la calle... En fin, que sí", dice. "A veces me da hasta fatiga, en el sentido de que pienso que para mí esto no tiene importancia", añade.

Otra abuela que también acumula fans es Magdalena, una influencer que cayó en esto del TikTok por sus nietos. "Hay muchas anécdotas. El domingo iba por la calle y una niña se puso toda nerviosa. Quería pedirme una foto y le daba muchísima vergüenza", cuenta con un marcado acento gallego.

María Magdalena Carro nació en la "Aldeíña de Ferreria", en Pontevedra, pero vive en Ferrol. No puso pegas a la idea de sus nietas de grabarse vídeos, pero tampoco era muy consciente de todo lo que se le iba a venir encima. "Me gustó la idea. No qué sabía que iba a proporcionarme todos estos alborotos. Pero no me arrepiento, porque viví experiencias muy bonitas y ellas [sus nietas] también están contentas". "Las unió más, que tienen que venir a grabar vídeos", apostilla su hija mientras tiene lugar la charla telefónica.

Esta tiktoker también acostumbra a alimentar a toda su tribu. Entre hijos, nietos y familia política se juntan cada determinado tiempo 16 personas. Ahora tiene la intuición de que está ayudando a que gente más joven se interese por la cocina tradicional. "Yo hago directos y hay gente que me dice: 'Abuela, ¿me adoptas? Yo quiero ser tu nieto'. Yo creo que mis vídeos les ayuda", reconoce. Son precisamente ese tipo de contenidos los que más audiencia tienen.

Las abuelas italianas

En Italia las abuelas cocineras también tienen su público. Muchas de ellas se han viralizado, como la nonna Silvi, una mujer que derrocha una energía tremenda, tanto al hablar como a la hora de hacer pastas, gnocchis o dulces a mano. Su vídeo sobre la carbonara tiene más de seis millones de visualizaciones. La nonna Natalina, de 87 años, tiene dos millones de seguidores gracias a su habilidad para cocinar y a cómo transmite su día a día a través de su nieto Luca. Su tiktok haciendo ravioles cuenta con más de 53 millones de visualizaciones.

La británica Vicky Bennison supo ver la importancia de grabar este legado gastronómico. Haciendo un gran trabajo antropológico puso en marcha el proyecto Pasta Grannies. Su objetivo es tratar de encontrar a todas esas abuelas italianas que hacen pasta a mano. Cada viernes cuelgan un vídeo de una de ellas cocinando en sus casas gnocchis, panes, sopas y la cocina tradicional de cada región, lo que ha permitido conocer a María, una mujer de 94 años que hace tagliatelle con salsa de tomate en una gran finca de Monte San Pietrangeli. O a Francesca, una siciliana que cocina panecillos de salchicha, aparentemente el plato favorito del abuelo de Frank Sinatra.

Noticias relacionadas

Sus vídeos nos permiten ver su entorno, sus casas, esas mesas de madera donde trabajan con su rodilllo -omattarello- para extender la masa hasta hacerla lo suficientemente fina. Escuchamos cómo hablan con pasión sobre cada salsa que hacen, sobre su vida, que tantas veces giró en torno a la cocina, mientras de fondo suena el chup chup sus elaboraciones. Las vemos mover con destreza sus manos arrugadas por el paso del tiempo mientras siguen una receta de bastantes más años que cualquiera de ellas.

"La elaboración de pasta no va a desaparecer, pero cada vez más es una actividad comercial, para chefs, tiendas de pasta y fábricas, que doméstica. Así que pensé en celebrar a estas mujeres y sus habilidades filmándolas", asegura Bennison en su página web. Su trabajo de antropología gastronómica suma más de 920.000 suscriptores en Youtube. Otra forma de asegurarse que su patrimonio se conserve.