"Alvarito", el contacto de la trama en Puertos del Estado que mintió a Hacienda y tenía "consultas políticas" con Koldo

Álvaro Sánchez Manzanares, quien hasta este martes era secretario general de Puertos del Estado, era conocido por los empresarios investigados en la trama de compra de mascarillas desarticulada en el caso Koldo como "Alvarito", según se detalla en la instrucción de la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

La segunda víctima de las investigaciones tras el estallido del caso el pasado 21 de febrero -la primera fue el exministro de Transportes José Luis Ábalos, que se vio forzado a abandonar el grupo parlamentario del PSOE e integrarse en el mixto-, es la persona que contrató con la trama el más sustancioso de los contratos, por valor de más de 24 millones de euros. El negocio abrió la puerta a esta red de empresarios para contratar con otras administraciones bajo la órbita del PSOE.

La investigación detalla que el organismo en el que Sánchez Manzanares era secretario general ocultó datos a la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) sobre su relación con el comisionista Víctor de Aldama. "Alvarito" mantuvo además varias conversaciones con el que fuera asesor de Ábalos, Koldo García, quien acudió a él recientemente para hacerle una "consulta política". Según la Guardia Civil, estaría relacionada con la reclamación de 2,6 millones de euros del Gobierno balear por las deficiencias que presentaban las mascarillas entregadas a las islas.

Koldo le quería en la Presidencia

Según concluyen los investigadores, Koldo acudía a Sánchez Manzanares porque esperaba que a su contacto le ascendieran a presidente de Puertos del Estado, un cargo que recayó finalmente en Álvaro Rodríguez Dapena. Así se deduce de una conversación entre ambos intervenida el pasado 28 de noviembre.

Tras su curioso saludo ("Koldo eres un degenerado macho, siempre me pillas cuando estoy con tías") de Alvarito, que denota la confianza entre ambos, el que fuera escolta de Ábalos pregunta a su interlocutor que qué tal le va con el nuevo ministro, Oscar Puente, con el que el alto funcionario dice no tener mucho contacto: "Pues yo no le conozco tío, para que me llegue a mí es muy difícil". Seguidamente, dice mostrarse siente satisfecho por continuar como secretario: "Yo con que me dejen ahí ya me doy con un canto en los dientes, vamos no me jodas (ríe)".

Declaración de "usuario final"

La investigación también ha concluido que Sánchez Manzanares firmó el documento clave, denominado “Declaración de usuario final”, para la adjudicación del contrato a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Para llegar a esta declaración habría mantenido contactos con el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, un aspecto que desde Puertos del Estado se negó ante la ONIF, dependiente de Hacienda.

El informe del fisco aportado a la causa, según adelantó este diario, puso de manifiesto que el organismo público habría ocultado datos esenciales al negar dicha relación. En concreto, fue el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, quien de forma literal negó ante Hacienda que la institución hubiera mantenido relaciones con los integrantes de la red que dio el pelotazo con las mascarillas. Lo que no se concreta es si para dar esta respuesta habría podido utilizar información aportada por su subordinado.

El 20 de enero de 2021, según destaca la inspección tributaria en su informe ante el juez, la empresa Soluciones de Gestión SL aportó "pruebas de relaciones con algunos de los clientes institucionales. Una de ellas lo es con representantes de Puertos del Estado, aún en fecha anterior a la publicación de la orden (OM) del Ministerio. Todas estas relaciones han sido negadas por los clientes y los intermediarios", advierte el inspector que firma el análisis, Raúl Burillo Pacheco.

En otra conversación intervenida entre ambos, que tuvo lugar el pasado 7 de noviembre, Koldo confiesa al secretario de Puertos que sigue trabajando para el que fuera su ex jefe pese a haber transcurrido dos años y tres meses desde la salida de ambos del Ministerio. Llega a afirmar que lleva este tiempo "con su jefe sin cobrar nada por fidelidad y principios". Además, le solicita una cita “no para pedirte nada” sino para hacerle “una consulta política".