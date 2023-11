La herencia oculta del constructor de la Marbella del lujo: 105 millones en Suiza gestionados desde Panamá

La muerte en 2011 del constructor Ramón Garzón provocó dos cosas: una, que la exsenadora del Partido Popular y actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, decidiera poner su nombre a una calle por construir las exclusivas urbanizaciones que rodean Puerto Banús y su ilustre paseo de la fama; y dos, que se produjera un contacto desde Suiza y Panamá con sus herederos para entregarles un 'tesoro' oculto en el corazón bancario de Europa.

Ramón Garzón había repartido presuntamente 105 millones de euros en varias cuentas suizas gestionadas a través de una sociedad instrumental radicada en el país caribeño. Nadie, salvo el propio Ramón, sabe de dónde salieron, pero Hacienda, que ha intentado en principio sin éxito rastrear el origen durante los últimos años, sí que ha conseguido al menos gravar la entrada de ese dinero en España.

Lo ha hecho, además, con el aval de los tribunales, pues, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de dar validez a las liquidaciones dictadas contra su hijo, Ramón Garzón júnior, que deberá pagar en total más de 11,6 millones de euros para poder recibir su parte de esa supuesta herencia oculta.

Por su porción de la herencia en 'A', la que incluye empresas y patrimonio reconocidos en España y que está valorada en millones de euros, Ramón hijo ya pagó en su momento al fisco madrileño una autoliquidación en concepto de impuesto de Sucesiones y Donaciones de 37.890,93 euros.

Acuerdos privados para repartir el dinero oculto

Ramón no es, sin embargo, el principal sucesor de su padre, sino Emilia, su hermana, que es quien se ha quedado a cargo del imperio constructor que levantó buena parte del lujoso barrio que rodea Puerto Banús y quien constaba como accionista de Olivia Commercial INC, la sociedad panameña fundada por el padre de ambos y de la que ella ostentaba diez acciones supuestamente sin saberlo.

A Emilia fue a quien presuntamente tuvieron que avisar los gestores para informarle de la existencia de los 105 millones de euros en Suiza y quien se ha encargado de repartirlos con su hermano a través de dos acuerdos privados firmados entre ambos en 2013 y 2019.

¿De dónde salen los 105 millones? Los inspectores de Hacienda no han conseguido dar una respuesta clara. Sin embargo, el hecho de no ser capaces de trazar su origen les ha dado otras posibilidades. Por ejemplo, que, a pesar de que los propios hermanos sostienen que Emilia no ha podido generar ese dinero por sí misma, tampoco puedan asumir los agentes de la Agencia Tributaria que esos fondos millonarios sean realmente del padre, pues nadie puede o quiere acreditar su procedencia.

Ángeles Muñoz inaugura la estrella de Vicente del Bosque en el bulevar de la fama de Puerto Banús / EFE

En este sentido, la "falta de colaboración de las autoridades suizas" con los investigadores españoles y el "resultado infructuoso de las comisiones rogatorias remitidas a BBVA Suiza S.A." no permitieron "acreditar debidamente las relaciones internas que mantenía Ramón Garzón [padre] con la sociedad panameña, y, lo que es más importante, cuál era el auténtico origen de los fondos", explicó el Juzgado de Primera Instancia número 67 de Madrid en una sentencia firme de 2016.

"El hecho de no haber procedido directamente a la constitución de los depósitos bancarios, acudiendo, por el contrario, a la creación de una sociedad instrumental y además con sede en Panamá puede ser un indicio de la intención de los otorgantes de, cuanto menos, minorar la carga tributaria que correspondería", afirmaba la sentencia judicial.

Esta indeterminación es lo que ha permitido a Hacienda, al Tribunal Económico Administrativo Central y ahora al Tribunal Superior de Justicia de Madrid no considerar que el reparto del dinero entre los hermanos pueda computar como impuesto de Sucesiones, sino como una donación entre particulares, gravada con un tipo mayor. De esta forma, Emilia, que era quien tenía el control de las cuentas en Suiza, transfirió a su hermano 12,8 millones de euros por un acuerdo privado firmado en 2013 y otros 10,2 millones de euros por otro de 2019.

Hacienda, que inició sus labores de inspección alrededor de los hermanos por esta supuesta herencia oculta en 2017, considera que Ramón júnior debía ingresar en concepto de impuesto de Sucesiones 6,1 millones por la primera transferencia y 5,5 millones por la de 2019. En total, una deuda de 11,6 millones de euros que Garzón cree que no tiene que pagar, pero que hasta ahora le han confirmado todas las instancias judiciales.

Un imperio para levantar Puerto Banús

El legado de los Garzón en Marbella se remonta más de 30 años en el tiempo. "Fue el sueño de José Banús el que nos hizo ver el paraíso en nuestra ciudad", explica la página web que publicita las diferentes promociones urbanísticas que la constructora Pyomar-Guadaiza tiene actualmente en la zona de Playas del Duque, el barrio que abraza el puerto.

Esa contribución al 'ladrillo' más exclusivo de la ciudad provocó que Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella de forma ininterrumpida prácticamente desde 2007, aprobase poner el nombre de Ramón Garzón a un extenso paseo fluvial junto al río Guadaiza pese a las críticas de la oposición, que dijo que "no era serio", que el callejero estaba "degenerando" y que era un "detallito" para alguien que "no conocían".

Lo hizo, según recoge el acta de sesiones del Ayuntamiento de Marbella del 29 de julio de 2011 consultada por este periódico, después de que desde el Partido Popular se hiciese una semblanza que "habla de un señor de noventa años, empresario, que lleva toda la vida invirtiendo en Marbella y especialmente en Nueva Andalucía y Puerto Banús", donde ha llevado a cabo "una serie de obras de infraestructura y urbanización importantes", como por ejemplo "el paseo fluvial peatonal en la ribera del Guadaiza", donde se terminó ubicando el paseo a su nombre, e "incluso la Avenida de la Fama y la Avenida Playas del Duque".