Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

ONU: las pausas en ataques para entrada de ayuda humanitaria en Gaza no se han cumplido

Las supuestas "pausas tácticas" durante algunas horas al día en Gaza para facilitar las tareas humanitarias, según lo anunciado por el Ejército israelí, no se han cumplido y la entrada de ayuda humanitaria sigue siendo escasa y totalmente insuficiente frente a las necesidades vitales de la población, dijeron este viernes representantes de la ONU.La representante especial de la Oficina de ONU Mujeres para los territorios palestinos ocupados, Maryse Guimond, señaló que en la visita que realizó en los últimos días a Gaza los bombardeos fueron constantes y no hubo ninguna parte del día en la que no se escucharán explosiones.