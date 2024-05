Israel arremete contra Sánchez con un vídeo de bailarines de flamenco y la leyenda "Hamás: gracias España"

Israel ha reprochado de nuevo la política de España con el reconocimiento del Estado palestino, con un vídeo publicado este domingo en la cuenta de X del ministro israelí de Exteriores de Israel, Israel Katz, acompañado con una mención expresa al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y seguidamente el mensaje "Hamás le agradece su servicio".

En el vídeo, que dura 18 segundos y arranca con la bandera de España, aparecen algunas de las imágenes de los ataques del grupo palestino del pasado 7 de octubre, alternadas con las de dos personas que imitan a bailarines de flamenco, todo el rato con la frase sobreimpresa "Hamás: gracias España".

Esta publicación se produce apenas 24 horas después de que la ministra de Defensa española, Margarita Robles, afirmara este sábado que lo que está pasando en la Franja de Gaza "es un auténtico genocidio". "España es siempre muy solidaria de lo que pasa en el mundo, no nos podemos olvidar que en Ucrania está muriendo la gente, está siendo una guerra tremenda, ni prescindir de lo que está pasando en Gaza, que es un auténtico genocidio", afirmó Robles en declaraciones a RTVE con motivo de la celebración en Oviedo del Día de las Fuerzas Armadas.

La ministra se refirió también a las posibles consecuencias del reconocimiento del Estado palestino por parte de España y ha descartado represalias de Israel en materia de cooperación de los servicios de inteligencia. Ha destacado la profesionalidad de los expertos de la inteligencia, resaltando que tanto España como Israel tiene "objetivos comunes", por ejemplo, en "la lucha contra el terrorismo". "Una cuestión son los aspectos más diplomáticos o más políticos, pero lo que es la lucha contra el terrorismo, en la que estamos todos para conseguir una sociedad mejor y más justa, estoy segura de que seguiremos trabajando", señaló.

Robles recordó que el reconocimiento del Estado palestino es "una apuesta por la paz y por la convivencia de dos estados", por lo que pidió "mirarlo en positivo". "Esto no va contra nadie, esto no va contra el Estado israelí, esto no va contra los israelitas, que son personas a las que respetamos", incidió, para insistir después en que el reconocimiento es también una apuesta para el "cese la violencia en Gaza".

A primera hora de la noche del sábado, la embajada israelí en España ya emitió un comunicado a través de la red social X en la que expresaba que "lamentamos que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya hecho suyo el relato falso e infundado de la organización terrorista Hamás". De acuerdo con su versión, "Israel lucha en Gaza de acuerdo con el derecho internacional en una guerra contra Hamás que ni empezó ni quería, consecuencia de la masacre sin precedentes perpetrada el pasado 7 de octubre". Y "se enfrenta a un enemigo cruel que utiliza a su población como escudos humanos y que todavía mantiene secuestrados a 125 israelíes".

Mientras, en las últimas horas numerosas cuentas de X están distribuyendo grabaciones sin filtros ni advertencias de los momentos más crudos de la masacre del 7 de octubre. La circulación de estos vídeos se ha intensificado a raíz del anuncio de España, Noruega e Irlanda de su decisión de reconocer el estado Palestino el próximo martes, 28 de junio.