¿Qué se sabe hasta el momento del ataque de Israel a Irán?

Oriente Próximo se tambalea. Tras el lanzamiento de 300 drones hacia territorio israelí por parte de Irán, como respuesta al ataque contra su consulado en Damasco, Israel no ha tardado ni una semana en responder, siguiendo la lógica de su enemigo con una acción contenida. Esta madrugada de viernes el Ejército israelí atacó una base aérea militar cerca de la ciudad de Isfahán, en el centro del país y corazón del programa nuclear del régimen. Las informaciones que llegan sobre el ataque aún son confusas y poco concretas, mientras ambos rivales intentan restarle importancia. Lejos de los cielos concurridos de la región, los líderes mundiales aguantan la respiración ante el temor de la expansión de una guerra regional.

Instalaciones nucleares

A primera hora de la mañana, los habitantes de Isfahán escucharon “fuertes explosiones”, según informó la televisión estatal iraní, que las atribuyó al derribo de drones por parte de las defensas aéreas del país. En esta región central se encuentra Natanz, el área donde se ubica una de las instalaciones nucleares de Irán. Rápidamente Teherán informó que las instalaciones nucleares en la zona no habían sido alcanzadas. Los aviones civiles se desviaron de sus rutas y varios aeropuertos, incluido el de Teherán, cerraron para reabrir tan solo unas horas después. La vida ha vuelto a la normalidad en Isfahán, tal y como muestra la televisión estatal. Por ahora, no se han registrado ni víctimas ni heridos ni tampoco daños materiales, como el pasado sábado en Israel donde el lanzamiento de centenares de drones y misiles iraníes sólo hirió a una niña beduina.

Sin señalar a Israel

Tras confirmar el ataque, los funcionarios iraníes han dicho a The New York Times que fue llevado a cabo por pequeños drones, posiblemente lanzados desde el interior de Irán, ya que sus sistemas de radar no habían detectado aviones no identificados ingresando al espacio aéreo iraní. También han informado que un grupo separado de pequeños drones fue derribado en la región de Tabriz, aproximadamente a 500 millas al norte de Isfahán. El oficial militar de mayor rango en Isfahán, Siavash Mihandoust, ha dicho a la televisión estatal que cualquier explosión escuchada allí el viernes no fue causada por ataques israelíes, y las atribuyó a sistemas de defensa aérea que derribaron “objetos voladores”.

Respuesta limitada con el permiso de Biden

En Israel, en cambio, sí que reivindican el ataque pero sin hacer grandes aspavientos. Después de que el presidente estadounidense Joe Biden aconsejara a su aliado hebreo que no respondiera a Irán por el temor de que un contraataque israelí se convirtiera en una guerra total, que arrastrara también a los Estados Unidos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha vuelto a hacer oídos sordos a las palabras de su amigo. Según ha confirmado un alto funcionario a la cadena NBC, Israel notificó a Washington antes de llevar a cabo el ataque, en el que EEUU no ha estado involucrado. De alguna forma, la discreción de la acción israelí se explicaría por el deseo de no enfadar a Biden. Funcionarios israelíes han descrito el ataque como una respuesta limitada diseñada para evitar una escalada de tensiones.