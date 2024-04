DIRECTO | Última hora del conflicto en Oriente Próximo

La UE considera que el ataque de Israel a Irán "es muy limitado"

La Unión Europea está "muy preocupada" por la escalada de la tensión en Oriente Próximo, pero consideró que el ataque de Israel contra Irán de esta madrugada ha sido "obviamente, muy limitado", dijo este viernes una fuente europea. "Lo que hemos visto es obviamente, un ataque muy limitado. Es muy interesante que Israel no esté diciendo que lo haya hecho y que Irán esté diciendo simplemente que ha pasado algo", afirmó la citada fuente, que apuntó, no obstante, a que aún no se tiene toda la información sobre lo ocurrido