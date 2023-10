Israel entra en Gaza para tratar de cortar la Franja en dos: "Un asedio a la ciudad presionará a Hamás"

El Ejército israelí ha ampliado sus operaciones terrestres en la Franja de Gaza este lunes. Decenas de tanques han realizado una incursión en la periferia de Ciudad de Gaza, la capital gazatí.

Han atacado la ciudad por dos flancos: en el oeste, se han visto a vehículos de las Fuerzas de Defensa de Israel (Tsahal) sobre las playas de Gaza, según imágenes distribuidas por el propio Ejército. En el este, "decenas" de tanques israelíes han llegado a las afueras del distrito de Zeitun, en las afueras de Ciudad de Gaza, usando la carretera de Saladino, que va de norte a sur en la Franja, todo según AFP. "Cortaron la carretera de Saladino y disparan contra cualquier vehículo", afirmó uno de los testigos a la agencia francesa.

Es una otra operación de la "nueva fase" de la guerra anunciada por Tel Aviv como represalia a la matanza de 1.400 personas a manos de Hamás el pasado 7 de octubre, en su mayoría, civiles. Eso incluye bombardeos sostenidos contra edificios del enclave que han acabado ya con la vida de 8.000 gazatíes, según el Ministerio de Sanidad; más de 3.500, niños. Nadie puede entrar ni salir de la Franja, sometida a un "asedio total" que incluye cortes en los suministros de agua, electricidad y comida.

Hamás ha dicho que el Ejército de Israel "no ha logrado avance alguno" sobre el terreno. "En contra de lo que dice la ocupación, no hay avance alguno por tierra en los barrios residenciales en la Franja de Gaza", ha dicho en un comunicado Salama Maaruf, portavoz del Gobierno gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica. Testigos citados por Reuters aseguran que los tanques se han dado la vuelta tras una breve incursión.

#Israeli Merkava tank firing upon a civilian vehicle in the #Gaza Strip, along the Salah Ed-Din road, approximately three kilometers from the Israeli border.



According to local reports, the driver and two passengers tragically lost their lives.#IsraelNewNazim pic.twitter.com/vflovXJpAs