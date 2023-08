Rusia despide entre secretismo a Yevgueni Prigozhin

Después de las dudas de los primeros días, y la confirmación del fin de semana de que uno de los cadáveres encontrados entre los restos era del mercenario, finalmente llega el momento del adiós a Yevgueni Prigozhin, el que fue el jefe del infame grupo Wagner. Aunque no ha habido ninguna confirmación oficial, este martes sus allegados se habrían despedido de él en el cementerio Serafimovskoye de San Petersburgo. Los mercenarios, ahora decapitados, han sido el brazo “disimulado” de Rusia en el extranjero y un apoyo clave en el marco de la guerra contra Ucrania.

Que hoy era el último día en el que el otrora llamado “cocinero de Putin” ocuparía un sitio en la actualidad de Rusia era un secreto a voces. Además del mismo Prigozhin, también ha sido enterrado Valery Chekalov, jefe de logística de Wagner que también murió en el accidente de avión del pasado miércoles 23 de agosto.

Aun así, se desconoce si realmente se ha enterrado a Prigozhin, quién una vez más goza de secretismo a su alrededor. Los policías presentes en el entierro no lo confimaron, pero tampoco lo desmintieron. Medios rusos como Fontanka apuntaron que otro de los grandes nombres de Wagner, el conocido neonazi Dmitri Utkin, recibirá su sepultura el próximo 31 de agosto en el cementerio Mitishchi de Moscú. Tanto él como Prigozhin fueron condecorados como "Héroe de Rusia" de forma secreta.

Sin presencia oficial

En el evento no se contará con la presencia del presidente ruso Vladímir Putin, que prefirió no asistir. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, justificó la decisión apuntando que la administración rusa “no tiene información” sobre el funeral. “La decisión al respecto la toman la familia y los allegados, aquí no podemos decir nada sin ellos", añadió. No es el único evento que sus partidarios han celebrado para despedir al “tío Zhenia”, uno de los apodos entre los más próximos al fallecido.

Desde el Kremlin, el mismo Peskov criticó en días anteriores la idea de que el gobierno ruso habría ordenado el derribo del avión de Prigozhin; señaló que esas acusaciones son “totalmente mentira” y pidió a los medios occidentales que se basaran “únicamente en los hechos a la hora de cubrir este tema”. Aún a día de hoy Rusia sigue investigando las causas del choque, aunque desde los medios rusos se han propagado diferentes teorías, entre las cuáles algunas que culpan a Londres y a Kiev del incidente.

Otros ciudadanos rusos también homenajearon a Prigozhin en las calles de distintas ciudades de Rusia como Moscú, San Petersburgo y Kazán. Lamentó su muerte y quisieron recordar al líder mercenario con honor. A Wagner se le ha acusado en repetidas ocasiones de no respetar los derechos humanos tanto en Ucrania como en Oriente Medio y África, donde se les acusa de haber matado a civiles.