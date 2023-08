El Papa: "Necesitamos un destello de luz para afrontar tantas oscuridades"

El Papa Francisco.

El Papa Francisco ha animado a los jóvenes presentes en la misa de envío de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa (JMJ) a que "no tengan miedo", ha señalado que hoy hace falta un "destello de luz" ante "tantas oscuridades" y les ha pedido que no se dejen llevar por el "desánimo" y que sigan con sus sueños de "cambiar el mundo".

"Ustedes que cultivan sueños grandes, pero a veces ofuscados por el temor de no verlos realizarse. A ustedes que a veces piensan que no serán capaces. Un poco de pesimismo se nos mete a veces. A ustedes jóvenes tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse quizás fracasados o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa. A ustedes jóvenes que quieren cambiar el mundo y está bien que quieran cambiar el mundo. A ustedes que quieren luchar por la justicia y la paz", ha indicado el Pontífice, al tiempo que ha añadido "no tengan miedo".

Así lo ha expresado el Pontífice este domingo en la Misa de envío de la JMJ, que ha congregado en el Parque Tejo de Lisboa a cerca de un millón y medio de peregrinos, según ha informado Vatican Media, citando datos de las autoridades portuguesas. Además, en la misa han concelebrado junto al Papa unos 700 obispos y 10.000 concelebrantes de todo el mundo.

El Papa Francisco asiste a la Santa Misa de la Jornada Mundial de la Juventud 2023. / EFE

"A ustedes jóvenes que le ponen ganas y creatividad a la vida, pero que les parece que no es suficiente. A ustedes jóvenes que la Iglesia y el mundo necesita la tierra, necesita la lluvia; a ustedes, jóvenes, que son el presente y el futuro, sí, precisamente a ustedes, jóvenes, hoy Jesús les dice: No tengan miedo", ha remarcado Francisco, invitando a los presentes a guardar un momento de silencio para repetir estas palabras.

El Papa ha destacado que es "hermoso" lo que han vivido "juntos" en la JMJ de Lisboa y, a partir de ahora, ha animado a los jóvenes a volver a su vida cotidiana poniendo en práctica tres verbos: "resplandecer, escuchar y no tener miedo".

En cuanto al primero, resplandecer, Francisco ha indicado que en la actualidad se necesita "algo de luz", un "destello de luz" que sea "esperanza para afrontar tantas oscuridades que asaltan en la vida, tantas derrotas cotidianas" y ha advertido a los chicos y chicas que ser luminosos no significa colocarse debajo de unos "reflectores" sino dejar de ser "egoístas" para hacer "obras de amor".

"También hoy nosotros necesitamos algo de luz, un destello de luz que sea esperanza para afrontar tantas oscuridades que nos asaltan en la vida", ha dicho, al tiempo que ha añadido que una persona no es luminosa cuando muestra "una imagen perfecta, bien prolijitos, bien terminaditos". "No, no, aunque nos sintamos fuertes, exitosos, pero no luminosos. Nos volvemos luminosos, brillamos cuando acogiendo a Jesús aprendemos a amar como Él", ha ahondado.

En cuanto al segundo verbo, el Pontífice ha exhortado a los jóvenes a "escuchar a Jesús" y a tener "cuidado con los egoísmos disfrazados de amor"; y, finalmente, les ha insistido en que "no tengan miedo".

Las próximas JMJ, en Seúl en 2027

El Papa anunción que la próxima Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en Seúl en 2027 y afirmó que así "que desde la frontera occidental de Europa se trasladará al lejano oriente y estos es símbolo de la universalidad de la Iglesia".

También el papa dio cita a los jóvenes de todo el mundo para el 2025 para celebrar juntos el Jubileo de los jóvenes en Roma. "Les espero allí", dijo.

El papa que ha acudido a las JMJ de Brasil, Cracovia, Panamá y Lisboa anunció que las próximas serán en un continente que él aprecia mucho, Asia, y en el parque Tejo donde se celebró al misa celebral con entusiasmo.